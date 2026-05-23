El Girona s'ensorra i cau a Segona Divisió

El Girona és equip de Segona Divisió. Els de Míchel necessitaven la victòria i han acabat empatant a un en aquesta final contra l'Elx, que també s'estava jugant la permanència. Amb l'empat, els gironins baixen a la categoria de plata després de quatre temporades a Primera Divisió, de les sis que hi han jugat en tota la història.
Els gironins arribaven a l’última jornada de lliga amb tot en joc després d’una temporada marcada pel patiment, la irregularitat i una lluita constant per escapar de la zona baixa. De fet, els blanc-i-vermells han passat disset jornades en posicions de descens, després d'un inici de temporada deficient amb els primers 7 partits de lliga sense guanyar. Tot i la millora de joc i resultats al llarg de la temporada, Míchel ha estat incapaç de trobar un equip sòlid i, sobretot, amb gol, que encara després de la lesió de Vanat (màxim golejador de l'equip amb 9 gols) depèn d'un Stuani que, a l'octubre, farà 40 anys.
L'Elx no s'ha arronsat davant de Montilivi, que ha presentat una entrada de luxe a l'altura de l'ocasió, i s'ha avançat al marcador al minut 39, amb una canonada Álvaro Rodríguez. Poc després de la represa, al minut 48, Arnau Martínez ha empatat el partit, desfermant l'entusiasme gironí que s'ha bolcat per buscar la victòria.
Un final d'infart
El Girona ha collat fins al final, però sense premi. Amb Stuani ja al camp, Míchel ha gastat tots els cartutxos fent entrar Lemar i Echeverri, i els blanc-i-vermells han tancat l'Elx en camp propi buscant el gol de la permanència.
L'últim descens, la temporada 2018/19, va tenir el Girona bussejant per la Segona Divisió durant tres anys. En la seva segona temporada a Primera després de l'ascens, però, els gironins van tocar el cel quedant tercers a la lliga la temporada 2023/24, que va permetre als de Míchel jugar la Champions per primera i, per ara, única vegada a la història del club.
El futur del Girona és una incògnita. Amb Míchel més fora que dins i la posició de Quique Cárcel, director esportiu, molt qüestionada, es preveuen temps de canvis a la ciutat gironina. Amb tot, els blanc-i-vermells encaren una temporada clau pel futur de la institució, amb el repte de renovar la plantilla i aconseguir tornar a la màxima categoria del futbol estatal en el mínim temps possible.