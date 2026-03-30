Girona no instal·larà cap pantalla per veure els partits de la selecció espanyola durant el Mundial que es disputarà aquest estiu. Així ho ha avançat l'alcalde de la ciutat, Lluc Salellas, en una entrevista amb Girona Media, on ha assegurat que Girona "no té interès" en "promoure el sentiment d'identitat de l'estat espanyol".
En un avançament de l'entrevista, Salellas ja ha deixat clar que la capital de la demarcació gironina no prepararà cap panell gran per veure el Mundial, com tampoc va fer fa dos anys amb la final de l'Eurocopa. "No gastarem diners de totes i tots per posar una pantalla per veure la selecció espanyola". Segons apunta, el motiu és que aquests partits es fan en obert i "tothom els pot veure des de casa seva". A banda d'això, però, el batlle també ha confessat que, a títol personal, no és fan d'aquesta selecció.
Preguntat sobre si facilitaria que la selecció espanyola anés a jugar a Girona, el Salellas ha deixat clar que no. "Jo facilitaria i proposaria que vingués la selecció catalana", ha dit per contra, alhora que ha asseverat que mai ha "donat suport" a la selecció espanyola perquè no considera que sigui la seva nació. "A mi em tindrà al costat qualsevol persona -polític, esportista- que defensi l'oficialitat de les seleccions catalanes", ha reiterat.
Fa dos anys, Girona ja va ser l'única capital catalana que no va col·locar una pantalla per a la final de l'Eurocopa en què va participar Espanya. Tot plegat va sorgir d'una petició del regidor del PSC, Ángel Martínez, que va defensar que la pantalla és "d'interès ciutadà i públic". El consistori, però, no ho va contemplar com una opció. Com a resposta, el regidor socialista va assegurar que l'alcalde donava "l'esquena a l'esport".
Cal recordar que el govern de Girona està conformat en aquests moments per la CUP, Junts i ERC. Igual que ara, la resposta de Salellas fa dos anys va ser molt clara: "Mentre jo sigui alcalde de Girona hi haurà pantalla gegant quan hi hagi seleccions catalanes".