Girona instal·la projectors de llums LED al pavelló de Fontajau

L'Ajuntament de Girona ha llogat diversos projectors de llums LED per millorar la il·luminació de la pista central de Fontajau. Es tracta d'una mesura provisional fins a la temporada que ve, quan el consistori preveu fer una licitació per la compra de nous projectors que es quedin de forma permanent al pavelló. La mesura ve precedida d'algunes queixes per la caiguda del sistema elèctric, que ha obligat a interrompre almenys dos partits de bàsquet dels equips professionals de la ciutat.
La infraestructura estarà llesta aquest proper cap de setmana. Per tant, ja no serà necessària la instal·lació dels generadors que Endesa ha col·locat darrerament durant els partits dels primers equips de bàsquet del Girona. Aquests es van col·locar al març per donar resposta immediata als problemes de subministrament elèctric, també es van aplicar millores internes al sistema elèctric de l’equipament per permetre la connectivitat d'aquests generadors.
La instal·lació
El consistori ha optat pel lloguer temporal d'aquests projectors de llum per evitar incidències derivades de possibles talls de llum i així garantir una il·luminació correcta a la pista central. Concretament, s'estan instal·lant 28 focus led de 600 W de llum blanca neutra, distribuïts amb catorze focus a cada banda de la pista.
D'altra banda, l'Ajuntament apunta que s'aconseguirà un estalvi energètic del 76% del consum i que hi haurà el doble de llum. Així i tot, l'objectiu és iniciar la propera temporada amb els focus que compraran.
Una possible subvenció
Durant el mes de març l'Ajuntament i el Bàsquet Girona es van presentar conjuntament a una subvenció europea. Amb aquesta aspiren a obtenir fins a 2 milions d'euros per fer reformes i actualitzacions tecnològiques al pavelló.
El consistori destaca que les col·laboracions entre les dues entitats han de culminar amb la concessió de l’equipament municipal al club. En aquesta línia, recentment s'han cedit les oficines on hi havia el Servei Municipal d'Esports per tal que el personal del Bàsquet Girona tingui un espai on treballar.
També, aviat es licitarà el lloguer d'una nau per poder traslladar-hi el judo i el tenis taula, així com la brigada d’Esports, que actualment estan al pavelló de Fontajau. D’aquesta manera, s’aniran retirant tots els usos que hi ha a l’equipament per poder cedir l’espai.