La Federació Espanyola sanciona l'Espanyol amb el tancament parcial de l'estadi

El Comitè de Disciplina de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha confirmat el tancament parcial de l’RCDE Stadium, després dels incidents del partit entre l'Espanyol i el Getafe del darrer 21 de març. La sanció serà efectiva en el pròxim partit contra el Llevant del pròxim 27 d'abril i afectarà 344 localitats.
La decisió de la RFEF castiga el llançament d'aigua que va patir l'entrenador del Getafe José Bordalás, quan marxava del camp després de ser expulsat. Els fets van ser recollits a l’acta arbitral i han derivat en aquesta sanció disciplinària, que implicarà el tancament del sector 100 de Cornellà el Prat, des d'on es van realitzar els llançaments. A més, aquesta part de la graderia lluirà un missatge de condemna dels actes i conductes violentes, racistes, xenòfobes i intolerants dins del món del futbol, tal com ho estipula l'article 57 del codi disciplinari de la RFEF.
L'Espanyol condemna els fets
Per la seva banda, l'Espanyol ha emès un comunicat en el qual ha reiterat la seva "ferma i rotunda" condemna als comportaments "violents, racistes, xenòfobs i intolerants" dins del món de l'esport. La institució blanc-i-blava, a més, defens que "en cap cas" aquestes actituds representen els valors del club i "lamenta aquestes actituds" que, segons el club, protagonitzen "una minoria" i "perjudiquen el conjunt de l'afició".
Incidents reiterats
La RFEF defensa que el càstig arriba després d'haver "advertit" a l'Espanyol. A banda de la invasió de camp del 2023, després que el Barça guanyés la lliga a Cornellà, l'afició perica també s'ha vist embolicada en diferents incidents aquesta temporada. Sense anar més lluny, i tal com recorda el Comitè de Disciplina, en el duel català contra el Girona, una ampolla llençada des de la graderia va impactar en Paulo Gazzaniga, porter del conjunt gironí.