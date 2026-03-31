Menys velocitat a les autopistes i més teletreball: la recepta europea per estalviar combustible

Més enllà de la pujada de preu dels combustibles, la Unió Europea -a diferència d'altres països- ha notat encara poc la crisi provocada per la guerra de l'Iran. Fins ara, només Eslovènia ha establert limitacions a la compra de dièsel i gasolina. Una situació que caldrà veure si es pot generalitzar. De fet, la Comissió Europea ja recomana establir mesures voluntàries d'estalvi energètic. Inclou des de reduir la velocitat màxima a les autopistes, limitar l'accés de cotxes a les ciutats a fomentar el teletreball.
Preparar-se per un conflicte llarg
La Comissió Europea ha decidit fer un pas endavant per la possibilitat que s'enquisti el conflicte de l'Orient Mitjà iniciat per Israel i els Estats Units. En aquest context, el comissari d'Energia i Habitatge, Dan Jørgensen, ha demanat formalment als estats membres que apliquin mesures voluntàries per reduir el consum de combustible. L’objectiu és clar: blindar les reserves davant la possibilitat que el conflicte bèl·lic s'allargui i l'impacte sobre l'economia europea es multipliqui.
Aquest dilluns, com a prèvia a la reunió telemàtica que tenia avui amb els ministres d'Energia, el comissari va enviar una carta on, malgrat assegurar que el subministrament està garantit, alertava que calia estar preparats per a una “pertorbació prolongada” i que l'única manera de fer-ho passava per reduir la demanda.
En aquest sentit, Jørgensen assumia com a pròpies les recomanacions de l'Agència Internacional de l'Energia (AIE). En un document fet públic fa pocs dies, es proposava un decàleg d'actuacions per reduir bàsicament el consum en el sector del transport, considerat el més vulnerable. Entre altres, es proposa reduir la velocitat a les autopistes, restringir l'accés a les ciutats, reduir els vols comercials o fomentar el teletreball, entre altres.
Aquestes són les 10 mesures proposades:
- Fomentar el teletreball: treballar des de casa redueix dràsticament els desplaçaments diaris de milions de persones i, en conseqüència, el consum massiu de combustible.
- Reduir els límits de velocitat: baixar la velocitat màxima a les autopistes en almenys 10 km/h disminueix de forma notable la despesa en cotxes i camions.
- Impulsar el transport públic: fomentar el canvi del vehicle privat a l'autobús o al tren amb incentius i millores en el servei.
- Restringir l'accés a les ciutats: implementar sistemes de rotació de matrícules en grans nuclis urbans per reduir la congestió i la conducció intensiva.
- Promoure el cotxe compartit i la conducció eficient: augmentar l'ocupació per vehicle i adoptar tècniques d'”ecoconducció” al volant.
- Optimitzar el transport de mercaderies: millorar les pràctiques de conducció, la càrrega i el manteniment dels vehicles comercials per estalviar dièsel.
- Desviar l'ús de GLP del transport: prioritzar aquest gas per a les necessitats essencials, garantint que s'usi per cuinar a les llars vulnerables abans que en vehicles.
- Reduir els vols comercials: evitar els viatges en avió per motius de negocis sempre que existeixin alternatives viables, reduint la pressió sobre el combustible d'aviació.
- Transició cap a cuines modernes: fomentar alternatives elèctriques o altres tecnologies netes en l'àmbit domèstic per reduir la forta dependència del GLP.
- Flexibilitat en la indústria: permetre que les plantes petroquímiques substitueixin el GLP per matèries primeres alternatives com la nafta, acompanyat de ràpides mesures d'eficiència.
La carta també reclama als governs que monitorin qualsevol “risc d'emergència” en el subministrament i que mantinguin les refineries del continent a ple rendiment. De fet, es demana explícitament ajornar qualsevol tasca de manteniment que no sigui urgent per no reduir la capacitat de producció pròpia. És una crida a la resistència industrial per minimitzar la dependència d'un mercat global que es preveu extremadament convuls els mesos vinents.
Aquest nou plantejament suposa un gir en el discurs oficial de la Comissió, que fins ara s'havia centrat gairebé exclusivament a omplir els magatzems de gas de cara a l'hivern. L’extensió del conflicte bèl·lic i les seves ramificacions geopolítiques han obligat a ampliar el radi d'acció cap al sector del petroli, en un intent de protegir una economia europea que ja arrossega els efectes de la inflació i la pèrdua de competitivitat.
Les mesures definitives
Després de la reunió amb els ministres, el comissari ha assegurat que estan preparant un paquet de mesures per la crisi energètica que presentarà “molt aviat”, però no ha volgut concretar quan. Això sí, ha assegurat que ja estan coordinant “l’emmagatzematge de gas, recàrrega i seguretat del subministrament de petroli”. D’altra banda, el danès ha demanat que les mesures que adoptin els estats siguin “temporals” i “evitin empitjorar” la demanda de combustibles fòssils. “No hi ha una solució única per a tothom, però és evident que com més es pugui fer per estalviar petroli, especialment dièsel, sobretot combustible per a avions, millor ens anirà”, ha remarcat.
Preguntat per la rebaixa de l’IVA als carburants aplicada a Espanya, Dan Jørgensen ha evitat criticar la mesura, però ha instat els estats a tenir en compte la necessitat de reduir la demanda de combustibles fòssils