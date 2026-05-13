Fugen d'un control policial a Borrassà i abandonen un cotxe d'alta gamma carregat de fusells d'assalt

Els Mossos d'Esquadra han localitzat un vehicle d'alta gamma, un Porche Cayenne, amb diversos fusells d'assalt a l'interior que uns individus haurien abandonat després de fugir d'un control policia a l'AP-7 a Borrassà.
Segons han avançat El Diari de Girona i ElCaso.cat, els fets haurien passat aquesta matinada pels volts de les dues. El cotxe ha escapat del control i els seus ocupants l'han abandonat poc després, en direcció sud, per pujar a un altre vehicle i fugir. Quan la policia ha localitzat i escorcollat el cotxe abandonat hi han trobat les armes. Els mossos han obert una investigació per intentar esbrinar-ne l'origen i quin destí tenien.
Robatori d'un menor a una dona major a Vic
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Vic un menor d'edat per haver sostret un rellotge a una dona gran. En concret, els fets van tenir lloc aquest dimarts pels volts de dos quarts de cinc de la tarda al carrer Mare de Déu del Pilar. La policia catalana va rebre un avís que s'havia produït un robatori amb violència a la via pública i, en arribar al lloc dels fets, els agents van localitzar una dona, de 73 anys, que acabava de ser assaltada.
Segons el relat de la víctima, dos individus l'haurien abordat per darrere i li haurien sostret el rellotge del canell. A conseqüència de l'acció, la dona va patir contusions i esgarrapades lleus. El menor va quedar detingut com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència i intimidació i un delicte de lesions lleus, i va ser traslladat a la Fiscalia de Menors la mateixa tarda.