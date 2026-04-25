Quatre detinguts mentre fugien després de cometre un butró a una botiga de telefonia de Barcelona

Els Mossos d’Esquadra, amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana de Barcelona, han detingut quatre homes mentre fugien després de cometre un butró a una botiga de telefonia de l’avinguda Meridiana de la capital catalana. Els detinguts tenen entre 27 i 39 anys, estar acusats de robatori amb força i danys, i acumulen 17 detencions.
Els fets es van produir el passat 20 d’abril, quan una patrulla de Mossos va localitzar un cotxe d’alta gamma que va fugir. Després d’una recerca per diversos indrets de la ciutat, els agents van poder arrestar quatre dels cinc ocupants del vehicle. La investigació continua oberta.
El robatori amb la tècnica del butró
Al voltant de les quatre de la matinada del 20 d’abril, una patrulla dels Mossos va localitzar un vehicle d’alta gamma que, en aturar-lo, va fugir a gran velocitat en sentit contrari, fent trams per sobre de la vorera i sense respectar senyals ni semàfors.
El vehicle va arribar fins a la Ronda Litoral, on agents dels ARRO van ubicar un control de trànsit per provocar retenció a la via. En aquest punt, el vehicle es va aturar i cinc ocupants van sortir de l’interior dispersant-se per la zona del Port. Els agents desplegats van aconseguir detenir quatre dels cinc ocupants.
Al maleter, els Mossos van trobar-hi quinze rellotges intel·ligents, set telèfons mòbils, tres balises V16, dos dispositius de televisió intel·ligent, quatre bateries externes, un comandament de televisió, una consola de videojocs i quaranta-tres auriculars sense fil. També van localitzar diverses eines, com un trepant, una esmoladora, una llança tèrmica, bombones d’oxigen i butà, una càmera endoscòpica o un gat hidràulic.
Poc després, la policia va rebre l’avís que una botiga de telefonia de la Meridiana hauria patit un robatori. Els presumptes autors haurien accedit a l’interior a través d’un butró, un forat a la paret ubicat a l’habitació dels comptadors de llum de l’edifici contigu a l’establiment. Els quatre detinguts van passar a disposició judicial dimecres. La investigació continua oberta.
Què és la tècnica del butró?
És una tècnica de robatori que consisteix a accedir a un establiment fent un forat a través d’una paret, sostre o terra des d’un local adjacent, generalment aprofitant immobles buits o espais contigus com trasters o locals abandonats. És un mètode que busca evitar sistemes d’alarma i accessos principals, actuant de manera discreta i sovint en horari nocturn per reduir el risc de detecció.
Tot i que a la realitat està associat a grups organitzats i assalts planificats amb detall, també ha estat recollit en la ficció cinematogràfica, especialment en thrillers i pel·lícules de robatoris, que han contribuït a popularitzar la imatge del robatori “quirúrgic”, tot i que en la pràctica real sol ser molt més rudimentari i arriscat.