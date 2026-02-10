Robatori de pel·lícula a una Vall de Núria coberta per la neu

Les últimes nevades han deixat dades de rècord, sobretot a Vall de Núria, on aquesta temporada s'ha trencat amb les previsions de neu mínimes dels últims anys a causa de la sequera i les altes temperatures. Enguany, en canvi, la situació és excel·lent i, fins i tot, l'estació de muntanya ha pogut adequar noves variants de pistes per la gran quantitat de neu acumulada. És per aquest motiu que, en una temporada marcada per una de les nevades més intenses, resulta sorprenent que s'hagi produït un robatori de matinada i en trineu a l'hotel del santuari, segons informa 3CatInfo.
Uns lladres, encara no se sap quants, van assaltar durant la matinada de diumenge a dilluns l’hotel del santuari per furtar la caixa forta. Els autors del robatori es van endur diners en metàl·lic i la mateixa caixa forta que, segons informa 3CatInfo, té un pes de 300 quilos aproximadament. El més curiós de tot és que ningú es va adonar que hi faltaven els diners fins a primera hora de matí, quan el personal va alertar als Mossos. Tot i això, la part que sembla extreta d'una pel·lícula de ciència-ficció és la manera en què ho van dur a terme tenint en compte les condicions meteorològiques i el camí.
Un accés extremadament difícil
A aquesta vall del Ripollès només es pot accedir amb el tren cremallera o a peu, a través d’un camí de muntanya de 8 quilòmetres i amb un desnivell de 800 metres que, de fet, durant l’hivern queda cobert de neu i gel. Les primeres investigacions dels Mossos apunten que els lladres haurien carregat la caixa forta sobre un trineu per transportar-la fins a Queralbs, el punt més proper a Núria en què es pot accedir amb cotxe, i fins on només s'arriba a peu a través del camí cobert per neu.
A més, se suposa que els lladres van fer aquest recorregut de nit, fet que augmenta la dificultat del robatori que van dur a terme. Segons la investigació que comparteix 3CatInfo, després d’avançar uns cinc-cents metres, els assaltants haurien optat per llançar la caixa forta pendent avall abans de fugir. L’objecte va caure en una zona de difícil accés que es troba molt a prop del tren cremallera.
Per aquest motiu, ni els Mossos ni els Bombers han pogut arribar fins al punt on va quedar la caixa, a causa de l’alt risc d’allaus existent a la zona. Una situació que impedeix saber si els lladres van aconseguir obrir-la i emportar-se els diners o si, per contra, encara conserva el contingut intacte. La policia manté oberta la investigació per identificar els responsables d’aquest robatori de pel·lícula.
Més neu que mai a Vall de Núria
Després de l'impacte de la borrasca Ingrid, el Meteocat va registrar un gruix de neu de 144 cm, fet que suposa un nou rècord des del 2020, any en què va entrar en funcionament l'estació automàtica. L'Institut Geològic de Catalunya, per la seva banda, té un registre de quatre dècades gràcies a l'Aemet. Aquest valor registrat el gener de 2026 -148 centímetres els dies 26 i 27- només s'havia assolit en quinze ocasions, concentrades en el gener-febrer de 1993, 1996 i 1997-. El rècord, de fet, data just de fa 31 anys: 1,7 metres el 30 de gener de 1997.