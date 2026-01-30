Camprodon acollirà un centre per investigar la neu del futur

Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) han presentat aquest divendres a Barcelona un acord per crear el Centre d’Innovació de la Muntanya i la Neu (CIM Neu), que tindrà la seu a Camprodon (Ripollès), a l’edifici modernista de Can Roig. El centre vol ser un espai de referència per a projectes de recerca i aplicació tecnològica vinculades a la neu i a la muntanya, amb investigadors, estudiants i empreses emergents, i també busca l’arrelament al territori. A més, FGC preveu instal·lar-hi un centre de control integrat de les sis estacions de muntanya que gestiona.
En un acte per presentar el conveni al rectorat de la UPC, a Barcelona, el president d’FGC, Carles Ruiz, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, han destacat que el CIM Neu vol ser “referència” per a la recerca i la validació de solucions tecnològiques a grans reptes actuals vinculats amb la muntanya, entre els quals, han situat, hi ha la gestió intel·ligent de la neu, la seguretat i la descarbonització de l’activitat a les estacions d'esquí.
El rector de la UPC, Francesc Torres, espera que en els pròxims mesos els joves enginyers trobin al CIM Neu "un entorn real on aplicar els coneixements i projectes d'alt impacte social i mediambiental”. La idea és que el banc de proves dels projectes que es desenvolupin siguin les estacions d’FGC al Ripollès, Vall de Núria i Vallter. Per la seva banda, l’alcalde de Camprodon, Xavier Guitart, s’ha mostrat molt content que la universitat s’apropi al municipi i la comarca i ha recalcat que el CIM NEU és un “pas important” per a la vall per anar més enllà del “turisme i les segones residències” i “arrelar” les persones al territori.
D'altra banda, el president de Ferrocarrils ha avançat que també volen crear en el mateix espai un centre de control integrat de les estacions de muntanya d'FGC per analitzar-ne les dades d’activitat i que estarà connectat amb els altres centres de seguiment de la companyia. Ruiz ha assenyalat que l’apagada general de l’abril passat va evidenciar “febleses” en els sistemes de seguiment i control, sobretot de l’activitat que no està integrada a les línies metropolitanes, i per això es van fixar l’objectiu de crear centres connectats per tenir “una visió total de l’activitat de Ferrocarrils”.
Els impulsors de la iniciativa han assenyalat que la gestió del centre recau en Ferrocarrils, amb la UPC com a soci principal i amb la previsió d’establir acords amb altres institucions o entitats per als diversos projectes. Serà en els pròxims mesos quan definiran l’òrgan de governança del CIM Neu. Pel que fa al pressupost per tirar endavant el projecte, calculen que l’adequació de l’edifici de Can Roig costarà al voltant d’uns 500.000 euros.
Així, la seu del CIM Neu serà Can Roig, un exemple singular d’arquitectura romàntica del Pirineu de Girona i obra de l’arquitecte Simó Cordomí. Es va construir com a segona residència a principis del segle XX, i durant la retirada republicana, va acollir ferits quan el poble es va transformar en un gran hospital militar. L’edifici va ser restaurat el 2022.
Del laboratori tecnològic al mercat
El vicerector de Transferència, Innovació i Emprenedoria de la UPC, Jordi Berenguer, ha estat l’encarregat d’ampliar l’explicació dels principals eixos que preveu l’acord per al CIM Neu, com són promoure un “planter de talent jove” amb estudiants de la universitat que podran fer pràctiques, treballs de final de grau i de màster i doctorats industrials. El CIM Neu també preveu el desenvolupament de solucions tecnològiques especialitzades en l’alta muntanya i promoure la creació de noves empreses, amb el suport dels programes d’acceleració de la UPC perquè puguin arribar al mercat.