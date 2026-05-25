Mor un motorista de 68 anys en un xoc múltiple a Garriguella

Un vaí de Rabós d'Empordà de 68 anys va morir diumenge a la nit a conseqüència d'un sinistre a la C-252, dins el terme de Garriguella (Alt Empordà). El succés es va registrar prop de dos quarts d'onze de la nit, al quilòmetre 54.6. L'incident va implicar dos vehicles particulars i una motocicleta, mentre els investigadors encara treballen per aclarir-ne l'origen. El mort, identificat com J.R.S.A, va perdre la vida per l'impacte sofert.
Fonts policials indiquen que el tram és sovint molt transitat, sobretot durant el cap de setmana. Encara no s'ha fixat amb precisió què va provocar la col·lisió; l'anàlisi de proves i testimonis segueix oberta sense descartar cap escenari. La força de l'accident va fer necessària una actuació ràpida dels serveis d'emergència.
Fins al punt dels fets van acudir cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers i dues unitats terrestres del SEM; a més, el suport psicològic del Servei d'Emergències Mèdiques també es va activar. Les autoritats mantenen la tasca d'esclarir les circumstàncies mentre continuen atenent les persones afectades.
48 víctimes mortals a la carretera
A la zona, els equips d'emergència van oferir atenció sanitària immediata i van treballar per estabilitzar la via i recuperar la normalitat del trànsit. La intervenció del servei de suport psicològic va cobrir necessitats dels familiars i dels qui presenciaven l'accident, atesa la situació generada.
El segon motorista ha mort aquest dilluns en un accident a dos quarts de nou del matí a Polinyà, després d'un xoc frontal amb un turisme. Amb aquestes víctimes ja són 49 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres, vint de les quals són motoristes, segons dades del Servei Català de Trànsit.