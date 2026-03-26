26 de març de 2026

Moren dues persones en un accident amb un camió incendiat a la C-25 a Santa Coloma de Farners

Per causes que s'estan investigant, dos camions han xocat i han provocat un incendi que s'ha propagat fins al voral de la via

Publicat el 26 de març de 2026 a les 19:20
Actualitzat el 26 de març de 2026 a les 19:21

Dues persones han mort en un accident a la C-25 a Santa Coloma de Farners (La Selva). Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, dos camions han xocat i han provocat un incendi. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de l'incident a les 14.43 hores, que s'ha produït concretament al punt quilomètric 224 d'aquesta via.

Per causes que encara s’estan investigant, s’ha produït una col·lisió per encalç entre dos camions que ha provocat un incendi. Un dels vehicles pesants ha cremat parcialment i ha quedat afectada la caixa, mentre que l’altre ha cremat totalment. L’incendi, que ja està extingit, també s’ha propagat fins al voral de la via. Segons les primeres informacions del cos d'Agents Rurals, l'incendi de vegetació ha afectat una superfície de 0,5 hectàrees.

A conseqüència del sinistre, han mort dues persones que viatjaven a l’interior del camió que ha cremat completament. El camioner i únic ocupant de l’altre vehicle ha estat traslladat en estat menys greu amb un helicòpter medicalitzat a l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.

Arran del sinistre, que ha obligat a tallar la via en sentit Vic, s’han activat nou patrulles dels Mossos d’Esquadra, un helicòpter medicalitzat i dues unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), i dotze dotacions dels Bombers de la Generalitat.

