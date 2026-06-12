Continua el dispositiu de recerca del menor desaparegut a Roses

Els Bombers de la Generalitat continuen buscant el menor de 16 anys que va desaparèixer a Roses, a l'Alt Empordà, mentre feia una excursió guiada amb moto d'aigua. Aquest divendres a primera hora del matí, el cos d'emergències manté un dispositiu de recerca amb nou dotacions, segons han informat els Bombers en un missatge a X. De moment, només han trobat la moto bolcada a la platja de Pals.
Concretament, el jove va desaparèixer dimecres a la nit, quan els responsables de l'empresa de lloguer de les motos d'aigua es van adonar que el jove no havia tornat cap a la zona de Santa Margarida, on estava previst que es trobés amb la resta del grup. El noi havia sortit juntament amb dos nois més i un monitor de l'empresa, i l'última vegada que se'l va veure va ser entre la bocana i el port de Roses, a la zona del castell de la Trinitat.
Davant dels fets, els Bombers van decidir ampliar ahir el dispositiu fins a Torroella de Montgrí perquè, en fer una simulació, van intuir que els corrents marins i el vent que bufa podrien haver empès el jove cap al sud i cap a algun punt de costa. Unes hores més tard, aquest dijous, la Policia Local de Pals va trobar la moto d'aigua del menor bolcada a la platja de Pals.
Segons va informar el sotsinspector de Bombers i cap d'intervenció del dispositiu, Pol Artau, "la recerca és força extensa". Els efectius d'emergències, entre els quals hi ha Bombers, Mossos d'Esquadra, Salvament Marítim, Agents Rurals, Creu Roja, Policia Local i Guàrdia Civil, tenen establert un punt de coordinació al Port de Roses des d'on es van organitzant els operatius.
Concentren la recerca entre l'Escala i l'Estartit
Aquest divendres, els efectius concentren la recerca entre l'Escala (Alt Empordà) i l'Estartit (Baix Empordà). Durant tota la nit la recerca s'ha mantingut, també amb la unitat de drons dels Bombers que han sobrevolat les zones on es creu que podria estar el jove.
Salvament Marítim és qui lidera la recerca per mar amb diverses embarcacions, mentre que els Bombers són els qui ho fan per terra, qui també han activat les unitats de drons i el Grup de Recolzament d'Activitats Especials (GRAE). A més, també hi ha motos d'aigua de la Unitat Militar d'Emergències (UME) centrades a la badia sud de Roses i la part de Palamós.