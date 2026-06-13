Els Bombers abandonen la recerca del jove desaparegut amb una moto d'aigua a Roses

Els Bombers han retirat aquest dissabte l'operatiu de recerca del jove de 16 anys desaparegut des de dimecres mentre feia una excursió amb moto d'aigua a la badia de Roses. Després de més d'una hora de rastreig aeri entre Roses i Begur, sense trobar cap indici del menor, el cos ha desactivat la cerca activa i només tornarà a intervenir si les circumstàncies ho requereixen.
A partir d'ara, la recerca passa a una fase passiva, liderada principalment per la Guàrdia Civil amb el suport dels Mossos d'Esquadra i Salvament Marítim. Una unitat marítima dels Mossos continua treballant a la zona mentre es manté l'alerta als navegants que transitin per aquest tram de costa.
Paral·lelament, la Guàrdia Civil continua investigant les circumstàncies de la desaparició i ha centrat part de les diligències en l'empresa nàutica de Roses que va llogar les motos d'aigua als tres menors. Els agents intenten determinar si es complia tota la normativa, especialment pel que fa a la presència d'un guia, l'ús obligatori d'armilles salvavides i el funcionament dels sistemes de geolocalització de les embarcacions. Amb les motos de l'empresa precintades des de divendres, després de comprovar que la que conduïa el menor va aparèixer a la platja de Pals amb un fort impacte a la part posterior, els investigadors analitzen si alguna altra embarcació presenta desperfectes similars.
Contradiccions en els testimonis
La investigació també intenta aclarir diverses contradiccions detectades en les declaracions dels responsables de l'empresa i dels dos amics que acompanyaven el menor. Segons fonts pròximes al cas, hi ha discrepàncies sobre el punt exacte on el van veure per última vegada i sobre el desenvolupament dels fets.
Els investigadors també consideren rellevant que l'avís de desaparició no es fes fins a les 22:44 hores, quan el grup havia d'haver tornat cap a les nou del vespre. A més, continuen treballant per localitzar el telèfon mòbil del menor i recopilant testimonis de persones que els haurien vist navegant aquella tarda.
Tres dies de recerca sense resultats
Des de dimecres, un ampli dispositiu format per Bombers, Salvament Marítim, Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra, Creu Roja, Agents Rurals i policies locals ha rastrejat per terra, mar i aire unes 17 milles nàutiques entre Roses, l'Estartit i les illes Medes.
Malgrat els esforços desplegats durant tres dies amb embarcacions, helicòpters i drons, no s'ha localitzat cap rastre del jove desaparegut. La principal hipòtesi amb què treballen els equips d'emergència és que el menor hagués caigut al mar després de perdre l'armilla salvavides.