Junts recupera l’alcaldia de Roses: Sílvia Ripoll pren el relleu del socialista Josep Maria Martínez

Sílvia Ripoll ja és la nova alcaldessa de Roses. La candidata de Junts ha estat investida aquest dissabte després de la renúncia de l’alcalde socialista, Josep Maria Martínez, en compliment de l’acord de govern que PSC, Junts i Gent del Poble van signar després de les eleccions municipals del 2023.
Martínez deixa l’alcaldia després de tres anys al capdavant del consistori, tot i que mantindrà l’acta de regidor. En el seu discurs de comiat, ha reivindicat l’“estabilitat municipal” d’aquest període i ha destacat la coordinació entre les diferents àrees de l’Ajuntament durant el mandat.
Després de formalitzar-se la renúncia de Martínez, la sessió plenària ha quedat presidida pel primer tinent d’alcaldia, Fèlix Llorens, que ha obert el procés per escollir el nou alcalde o alcaldessa. Han presentat candidatura Joan Plana (ERC-SOM), Sílvia Ripoll (Junts per Roses), Pere Gotanegra (Lliures) i Ignasi Mulleras (Vox). En la votació, Ripoll ha rebut el suport dels tres regidors de Junts per Roses, els quatre del PSC i els dos de Gent del Poble, sumant nou dels disset membres del ple i obtenint així la majoria necessària per ser escollida alcaldessa.
Una alcaldia “propera i oberta”
Després de rebre la vara de comandament, la nova alcaldessa ha defensat una manera de governar “propera, accessible i oberta” a la ciutadania. Ripoll també ha assegurat que treballarà perquè Roses continuï sent un municipi atractiu per viure-hi, treballar-hi i emprendre-hi, i ha reivindicat el paper de la vila dins l’Empordà.