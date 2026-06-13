A presó dos homes per pagar a tres adolescents menors de 16 anys a canvi de sexe a Girona

El jutjat de guàrdia de Girona ha enviat a presó dos homes, de 35 i 44 anys, per pagar diners a tres adolescents menors de 16 anys a canvi de mantenir relacions sexuals. Segons ha avançat el Diari de Girona i ha confirmat l'ACN, els fets van passar entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat.
Després de tenir coneixement dels fets, els Mossos van iniciar una investigació que va concloure amb la detenció d'un dels sospitosos el passat 28 de maig, mentre que el dimecres, 10 de juny, hi va haver una segona detenció. Els dos homes van ser detinguts per un delicte d'agressió sexual a una persona menor de 16 anys i per un delicte de prostitució i explotació sexual.
Després de declarar, el jutjat de guàrdia ha decretat presó per a tots dos. Els arrestats contactaven amb les tres noies, que molt probablement es coneixien entre elles, i els pagaven diners a canvi de tenir sexe amb elles.
Atenció completa en un espai segur
Des de 2020, al Complex Educatiu de Tarragona i expandit arreu del país des de 2024, Barnahus és el projecte de la unitat integrada d'atenció a infants i adolescents víctimes de violència sexual. Es tracta d'una proposta pionera, tant a Catalunya com al sud d'Europa, que ofereix una atenció completa en un espai segur a infants i adolescents, de 0 a 18 anys.
Barnahus té com a objectius la prevenció, la detecció precoç, l'atenció i l'ajuda a la recuperació de les persones menors que han patit abusos sexuals. Per aconseguir-ho, es coordinen diferents departaments de la Generalitat i, quan és possible, també altres administracions i institucions que vetllen pels drets i el benestar dels menors.
El servei té presència a Tarragona, Tortosa, Lleida, la Seu d'Urgell, Manresa, Girona, Tarragona, Vilanova i la Geltrú, Terrassa, Granollers, Mataró, Badalona, Barcelona i el Prat de Llobregat. Barnahus és un projecte del Govern català; el Departament de Drets Socials i Inclusió, a través de la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència (DGPPiA), n'és el principal impulsor.