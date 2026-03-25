25 de març de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Successos

Mor un submarinista mentre feia una immersió al Port de la Selva

La víctima hauria patit una parada cardiorespiratòria

  • Imatge d'un helicòpter medicalitzat -

ARA A PORTADA

Publicat el 25 de març de 2026 a les 15:15

Un submarinista ha mort aquest dimecres al migdia mentre realitzava una immersió a la zona de Sarnella, al Port de la Selva (Alt Empordà). Els equips d'emergències han rebut l'avís quan passaven pocs minuts de les 12 del migdia. Fins a la zona s'hi ha desplaçat efectius dels Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, la Guàrdia Municipal i un helicòpter del SEM. Segons informen fonts municipals, l'home hauria patit una parada cardiorespiratòria i els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida.

Et pot interessar