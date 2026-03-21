21 de març de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Successos

Els Bombers rescaten un gos atrapat en una bassa de fang a Sant Gregori

El cos d'emergències ha retornat l'animal sa i estalvi als seus propietaris

  • Els Bombers rescatant l'animal del fang -

ARA A PORTADA

Publicat el 21 de març de 2026 a les 20:44

Els Bombers han rescatat un gos que havia quedat atrapat al fang en una bassa de Sant Medir, a Sant Gregori, aquest dissabte a la tarda. El telèfon del 112 ha rebut l'avís a les 15.47 hores i el cos d'emergències s'ha desplaçat fins al lloc dels fets. Per fer el rescat, els Bombers han col·locat una escala per poder aproximar-se a l'animal i l'han ajudat a sortir del fangar. Després, l'han tornat sa i estalvi amb els seus propietaris.

 

