Els Bombers rescaten un gos atrapat en una bassa de fang a Sant Gregori

Els Bombers han rescatat un gos que havia quedat atrapat al fang en una bassa de Sant Medir, a Sant Gregori, aquest dissabte a la tarda. El telèfon del 112 ha rebut l'avís a les 15.47 hores i el cos d'emergències s'ha desplaçat fins al lloc dels fets. Per fer el rescat, els Bombers han col·locat una escala per poder aproximar-se a l'animal i l'han ajudat a sortir del fangar. Després, l'han tornat sa i estalvi amb els seus propietaris.\r\n\r\n\r\nRescatem un gos que havia quedat atrapat al fang en una bassa de Sant Medir, a Sant Gregori (avís 15.47h @112). Hem col·locat una escala per aproximar-nos a l'animal i l'hem ajudat a sortir del fangar per deixar-lo sa i estalvi amb els seus propietaris\r\n\r\n3🚒#bomberscat pic.twitter.com/trhCb0Vo4T\r\n— Bombers (@bomberscat) March 21, 2026\r\n\r\n\r\n \r\n