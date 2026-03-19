En venda el xalet de caça on Franco feia caceres secretes a l'Alt Empordà

En un poble medieval de la comarca de l'Alt Empordà, a 18 quilòmetres de Figueres, s'amaga un xalet de caça que Franco va visitar en secret. Ara, la caseta rústica de pedra s'ha posat a la venda per 540.000 euros un cop restaurada. Es tracta d'un habitatge de 130 metres quadrats en una finca de 25 hectàrees.
Es troba a Sant Llorenç de la Muga, un municipi de poc més de 200 habitants on l'empresari i polític Miquel Mateu va construir una casa de caça. El primer alcalde franquista de Barcelona, també propietari del castell de Peralada, va adquirir uns terrenys del mas de Can Marera un cop acabada la guerra, i hi va construir aquesta caseta. És sabut que el general Franco hi va anar en diversos cops a caçar i a relacionar-se amb persones de determinats interessos en trobades organitzades pel mateix Miquel Mateu.
El cosí del dictador, Franco Salgado-Araujo, explicava això a Mis conversaciones privadas con Franco: "Les caceres són un pretext perquè hi vagin tots els amics dels propietaris que tenen interessos. I a més d’aprofitar per fer amistats, demanen favors, exempcions de tributs i permisos d’importació". Segons el mateix llibre, hi assistien funcionaris que interessessin als grans propietaris rurals així com els amos de les reserves de caça, "amb els quals els convé tenir bones relacions i demostrar la seva influència en les altures".
Una associació de senderisme empordanesa, Gas Mountain, ha compartit la notícia a les xarxes, que ha rebut comentaris de gent que proposa "derruir-la i retornar-la a la família d’abans de la guerra".
Segons l'anunci publicat al portal Idealista, l'habitatge té tres habitacions grans, dos banys amb dutxa, un saló i menjador amb llar de foc, una cuina i unes golfes que ara són una biblioteca. D'altra banda, se'n destaquen unes excel·lents vistes i la terrassa, així com l'entorn natural ple de bosc i horts.