Salt invertirà 30 milions d'euros per construir la nova seu dels Mossos d'Esquadra a Salt

Salt farà un pas endavant per acollir la nova seu regional dels Mossos d'Esquadra després de l'acord assolit per desencallar un projecte que feia més d'una dècada que estava guardat en un calaix. La proposta, que es votarà aquest dilluns al ple municipal, preveu una inversió de 30 milions d'euros i suposa una de les actuacions més rellevants previstes al municipi en els últims anys.
Segons ha explicat el PSC de Salt, que reivindica haver impulsat les negociacions entre les administracions, la futura comissaria regional reforçarà la presència dels Mossos d'Esquadra al municipi i convertirà Salt en un dels principals centres operatius de la regió policial de Girona. Els socialistes asseguren que el projecte permetrà incrementar els recursos destinats a la seguretat ciutadana i millorar la capacitat de prevenció i resposta policial.
El portaveu socialista, Joan Martín, ha qualificat l'acord d'"inversió històrica" i ha defensat que la seguretat és una de les principals preocupacions dels veïns. "Avui tanquem un cercle amb una inversió extraordinària que reforçarà els recursos policials i obre un nou escenari per a la qualitat de vida dels ciutadans de Salt", ha afirmat.
Un projecte enterrat
La idea de construir una nova seu regional dels Mossos a Salt no és nova. L'any 2010, durant el mandat de l'alcaldessa socialista Iolanda Pineda, es va presentar fins i tot una maqueta de l'edifici i un calendari d'execució. La previsió era que les noves instal·lacions substituïssin la comissaria de Vista Alegre, considerada petita i poc funcional.
Tanmateix, el projecte va quedar aturat amb el canvi de mandat i finalment es va optar per la comissaria conjunta que funciona actualment al municipi. Ara, setze anys després, la iniciativa torna a agafar embranzida amb l'objectiu de convertir-se en una realitat.
La seguretat, al centre del debat
El PSC defensa que la nova infraestructura donarà resposta a una demanda històrica del municipi i contribuirà a reforçar la seguretat. En aquest sentit, el grup municipal considera que la millora de la convivència passa per incrementar els recursos policials i consolidar equipaments estratègics al territori.