El jutjat envia a presó la dona detinguda a Salt per matar la seva parella

El jutjat d'Instrucció número 4 de Girona ha decretat presó provisional i sense fiança per a la dona de 31 anys detinguda a Salt (Gironès) per haver matat presumptament la seva parella d'una ganivetada a la cama. La investigada per la policia catalana ha passat aquest dijous al matí a disposició judicial, el qual ha decretat presó mentre espera de judici. La causa per homicidi es manté oberta.
Víctima i agressora ocupaven des de feia uns mesos un traster d'un garatge del número 17 del carrer Doctor Ferranmesos, segons han explicat alguns veïns a l'Agència Catalana de Notícies (ACN). Aquest garatge es troba inoperatiu des de fa més d'un any, amb la persiana d'entrada tancada i amb el subministrament elèctric tallat. A dins, expliquen els veïns, era habitual el consum de drogues per part de diverses persones, tot i que no se sap quantes hi convivien habitualment.
El crim de Salt: què va passar?
La presumpta assassina és una dona de 31 anys que es va entregar aquest dilluns a la comissaria dels Mossos i va reconèixer els fets, tot i que s'investiga si la ganivetada que va acabar amb la vida de l'home es va produir hores abans. La dona continua detinguda mentre es desenvolupa la investigació.
Després de la confessió, els Mossos es van desplaçar ràpidament fins al lloc dels fets i van localitzar el cos de la víctima sense vida i amb signes de violència. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha obert una investigació per esclarir les causes del succés.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), ha informat per la seva banda, que la magistrada de la plaça 4 d'Instrucció de Girona ha practicat l'aixecament del cadàver de l'home i s'ha fet càrrec de la investigació. El TSJC confirma que no consten antecedents entre els dos i que la causa és secreta.