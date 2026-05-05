La dona detinguda a Salt va matar la parella d'una ganivetada a la cama al traster que ocupaven

La veïna de Salt que es va entregar aquest dilluns a la comissaria del municipi va matar la parella clavant-li un ganivet a la cama que va provocar que l'home es dessagnés. Víctima i agressora ocupaven des de feia uns mesos un traster d'un garatge del número 17 del carrer Doctor Ferranmesos, segons han explicat alguns veïns a l'ACN.
Aquest garatge es troba inoperatiu des de fa més d'un any, amb la persiana d'entrada tancada i amb el subministrament elèctric tallat. A dins, expliquen els veïns, era habitual el consum de drogues per part de diverses persones, tot i que no se sap quantes hi convivien habitualment.
El crim de Salt: què va passar?
La presumpta assassina és una dona de 31 anys que es va entregar aquest dilluns a la comissaria dels Mossos i va reconèixer els fets, tot i que s'investiga si la ganivetada que va acabar amb la vida de l'home es va produir hores abans. La dona continua detinguda mentre es desenvolupa la investigació.
Després de la confessió, els Mossos es van desplaçar ràpidament fins al lloc dels fets i van localitzar el cos de la víctima sense vida i amb signes de violència. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha obert una investigació per esclarir les causes del succés.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), ha informat per la seva banda, que la magistrada de la plaça 4 d'Instrucció de Girona ha practicat l'aixecament del cadàver de l'home i s'ha fet càrrec de la investigació. El TSJC confirma que no consten antecedents entre els dos i que la causa és secreta.
Salt condemna els fets i "rebutja" la violència
Des de l'Ajuntament de Salt han emès un comunicat en què condemnen els fets i expressen el condol a la família, amics i persones properes a la víctima. En aquest sentit, el consistori diu que els ofereix tot el suport dels serveis municipals.
"Salt rebutja tota forma de violència i reafirma el seu compromís amb la convivència, la seguretat i la protecció de totes les persones que resideixen al municipi", remarquen al comunicat. L'Ajuntament, a més, diu que juntament amb la Policia Local, es mantenen en coordinació "permanent" amb els Mossos i demana "prudència i respecte" mentre es duu a terme la investigació per aclarir els fets.