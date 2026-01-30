El Montseny, a prop d'assolir un rècord de precipitació hivernal

L’hivern 2025-26 pot arribar a ser un dels més plujosos de les darreres dècades, segons dades recollides per Meteoguilleries, si continua la dinàmica actual d’activitat atmosfèrica. A Santa Fe del Montseny, entre l’1 desembre al 21 de gener de 2026 s’han acumulat 498,0 mm. Un ritme molt notable d’acumulació de precipitació que es va veure reforçat per l'últim episodi de neu i pluja, que va sumar 200 mm més.
Entre el 17 i el 24 de gener, el massís del Montseny va viure un episodi llarg i destacat de pluja i neu, marcat sobretot pel vent de llevant i xaloc. Els primers dies (17 i 18), la pluja va ser intensa en alguns moments, amb registres puntuals elevats, i es van acumular més de 100 mm en només dos dies a Santa Fe.
Del 19 al 20, la precipitació va continuar de manera gairebé ininterrompuda, però amb una intensitat generalment baixa. Tot i això, la persistència de la pluja va fer que l'acumulació fos molt important i el dia 20 es produís una nevada que va deixar uns 15 cm de neu a Santa Fe. La distribució de la precipitació va ser molt irregular: les zones centrals i més exposades al llevant van registrar els valors més alts, amb 77,1 mm a l’estació del Puig, mentre que en sectors perifèrics els totals van ser força menors, amb 40 mm al Mas Joan i Vallcàrquera.
Aquest episodi també va tenir una clara resposta hidrològica, amb crescudes destacables dels rius, especialment a Viladrau i al punt de control de Bojons, on el cabal va assolir un màxim de 4,32 m³/s el dia 20 a la tarda.
La setmana va estar condicionada pel pas de diverses pertorbacions mediterrànies. La primera, Harry, va provocar una llevantada amb neu inicial a cotes mitjanes (uns 800 m), que després es va transformar en pluja en pujar la cota. En conjunt, entre el 16 i el 20, Santa Fe va acumular més de 200 mm. El dissabte 24, la pertorbació Ingrid va accentuar la situació, amb nevades intenses a cotes baixes, vent molt fort i grans acumulacions de neu a les parts altes del massís. A Santa Fe s’hi van sumar uns 20 cm més de neu, i l’endemà es van registrar ratxes de vent huracanades al Puig Sesolles amb una ratxa màxima de 115,9 km/h.
Arbúcies, poble de rècords
El temporal Harry, segons les dades facilitades per l'Ajuntament, ha tingut una incidència notable a Arbúcies, tant pel volum de precipitació acumulada com per les actuacions que han hagut de dur a terme els serveis d’emergències. Les pluges intenses registrades entre el divendres 16 i el dimarts 20 de gener han situat el municipi entre els punts amb més acumulació d’aigua del territori.
La llevantada a la vall d’Arbúcies, segons les dades de l’estació manual del Servei Meteorològic de Catalunya, entre divendres 16 i dimarts 20 de gener, va arribar als 163,8 litres per metre quadrat. La jornada més intensa d’aquest episodi va ser dimarts 20 de gener i l’Observatori Meteorològic d’Arbúcies va registrar una precipitació total de 53,60 litres per metre quadrat. Cal destacar que a les 12 del migdia ja s’havien acumulat 48 litres per metre quadrat, fet que posa de manifest la intensitat de les pluges concentrades en poques hores.
A conseqüència d’aquest episodi meteorològic, al llarg de tot el dimarts els cossos de seguretat i emergències del municipi —Policia Local, Bombers, voluntariat de Protecció Civil i Agrupació de Defensa Forestal (ADF)— van dur a terme més de trenta actuacions. Aquestes intervencions van estar principalment relacionades amb esllavissades de terres, caigudes d’arbres a la via pública, tasques de control i senyalització de carreteres, així com la vigilància i el tancament puntual de passos inundats.