30 de agost de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix
aramateix

Mor una dona de 73 anys ofegada a una platja de l'Alt Empordà

Societat

  • Una imatge panoràmica de la platja de la Rubina de Castelló d’Empúries -

ARA A PORTADA

Publicat el 30 d’agost de 2026 a les 18:55

Una dona de 73 anys i nacionalitat alemanya ha mort aquest diumenge a la tarda mentre es banyava a la platja de la Rubina de Castelló d’Empúries, a l'Alt Empordà. L’avís a emergències s’ha rebut a les 16.14 hores, alertant d’una persona inconscient a la platja. El servei de socorrisme ha tret la dona de l’aigua en aturada cardiorespiratòria i se li han practicat maniobres de reanimació.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha mobilitzat quatre ambulàncies i un helicòpter medicalitzat, però no s’ha pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment dels fets la platja estava vigilada i onejava bandera groga. Amb aquesta víctima, ja són 22 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar la campanya de bany.

Escull Girona com la teva font preferida de Google

Et pot interessar