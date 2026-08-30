Mor una dona de 73 anys ofegada a una platja de l'Alt Empordà

Una dona de 73 anys i nacionalitat alemanya ha mort aquest diumenge a la tarda mentre es banyava a la platja de la Rubina de Castelló d’Empúries, a l'Alt Empordà. L’avís a emergències s’ha rebut a les 16.14 hores, alertant d’una persona inconscient a la platja. El servei de socorrisme ha tret la dona de l’aigua en aturada cardiorespiratòria i se li han practicat maniobres de reanimació.\r\n\r\nEl Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha mobilitzat quatre ambulàncies i un helicòpter medicalitzat, però no s’ha pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment dels fets la platja estava vigilada i onejava bandera groga. Amb aquesta víctima, ja són 22 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar la campanya de bany.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSuccessos\r\nRoben i ataquen un home que dormia en una autocaravana a Palafrugell\r\n\r\n