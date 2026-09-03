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Mor un ciclista de 68 anys envestit per una furgoneta a l'Alt Empordà

Societat

El vehicle ha envestit dos ciclistes pels volts de les vuit del matí

  • Un tram de l'N-260 a Cabanelles, a l'Alt Empordà -

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Publicat el 03 de setembre de 2026 a les 15:29

Un ciclista de 68 anys, J.R.V i veí de Cornellà del Terri, ha mort aquest dimecres al matí en un accident a l'N-260 a Cabanelles, a l'Alt Empordà. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís cap a tres quarts de vuit del matí. Per causes que s'estan investigant, una furgoneta ha envestit dos ciclistes i, a conseqüència de la caiguda, un ha resultat ferit greu. La víctima ha estat traslladada a l'hospital, on finalment ha mort.

Arran de l'accident, s'han activat quatre patrulles dels Mossos, tres dotacions dels Bombers i diverses unitats del SEM.

Amb aquesta víctima, són 90 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals.

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