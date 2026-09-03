Un ciclista de 68 anys, J.R.V i veí de Cornellà del Terri, ha mort aquest dimecres al matí en un accident a l'N-260 a Cabanelles, a l'Alt Empordà. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís cap a tres quarts de vuit del matí. Per causes que s'estan investigant, una furgoneta ha envestit dos ciclistes i, a conseqüència de la caiguda, un ha resultat ferit greu. La víctima ha estat traslladada a l'hospital, on finalment ha mort.\r\n\r\nArran de l'accident, s'han activat quatre patrulles dels Mossos, tres dotacions dels Bombers i diverses unitats del SEM.\r\n\r\nAmb aquesta víctima, són 90 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nMor el conductor del camió que ha bolcat a la ronda Litoral ACN\r\n\r\n