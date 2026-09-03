Mor el conductor del camió que ha bolcat a la ronda Litoral

El conductor del camió accidentat aquest dijous al matí a la ronda Litoral, a l'altura de Sants-Montjuïc. Segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona, la víctima tenia 58 anys i ha mort a l'acte en l'accident. Per causes que s'investiguen, el vehicle ha bolcat pocs minuts abans de les 7.30 hores a la ronda a l'altura del districte Sants-Montjuïc.
L'accident ha obligat a interrompre totalment la circulació de vehicles en sentit Llobregat durant prop de sis hores, però passades les 13.30 ja s'ha reobert, un cop han acabat les tasques de neteja de la via que mantenien la circulació tallada. La Unitat Central d’Atestats de Trànsit (UCAT) de la Guàrdia Urbana s’ha fet càrrec de les diligències per esclarir les causes del sinistre.
Fins al lloc del sinistre s'han desplaçat diverses dotacions de Bombers de Barcelona, Guàrdia Urbana de Barcelona, Mossos d’Esquadra i el SEM. En total, hi han treballat 9 dotacions per posar la tractora en posició de marxa i transvasar el contingut del dipòsit de combustible del camió. També s'ha vist afectada la circulació de trens de mercaderies, per la caiguda d'un fanal des de la ronda, a les vies.
Amb aquesta víctima, ja són dotze les persones que han perdut la vida en sinistres de trànsit a Barcelona aquest any, segons dades facilitades pel consistori. En un comunicat, l'Ajuntament de Barcelona expressa el seu condol i escalf a la família i amistats de la víctima i referma el seu compromís de continuar treballant per reduir la sinistralitat viària i les víctimes dels sinistres de trànsit a la ciutat.