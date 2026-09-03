La policia deté a Barcelona dos fugitius internacionals acusats d'homicidi i intent d'assassinat

La policia ha detingut dos fugitius internacionals acusats de diversos homicidis. Els fets no estan relacionats entre si, però les dues detencions s'han fet a la capital catalana. En primer lloc, els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver comès l'intent d'assassinat de dues persones a Istanbul (Turquia). L'home, de 28 anys, tenia vigent una Ordre Internacional de Detenció (OID) emesa per les autoritats de Turquia pels delictes de temptativa d’homicidi, tinença d’armes, robatori amb violència, robatori amb força i amenaces.
L'home estava reclamat internacionalment per les autoritats judicials de Turquia, país on complia una condemna de 26 anys de presó per diversos delictes greus, entre ells, dues temptatives d'assassinat amb arma de foc. La detenció va tenir lloc a Barcelona el 26 d'agost passat i la policia catalana destaca que l'intercanvi d’intel·ligència policial entre els Mossos i la policia turca ha estat clau per enxampar l'autor dels fets.
Des de l’any 2018, l'home estava complint una condemna de 26 anys de presó en un centre penitenciari turc. El juny de 2026, va aprofitar un permís judicial concedit per visitar un familiar per fugir. Davant d’aquests fets, les autoritats turques van activar una Ordre Internacional de Detenció amb difusió per tal de localitzar-lo i detenir-lo.
Un detingut a l'estació del Nord
Paral·lelament, la policia espanyola ha detingut a l'estació del Nord de Barcelona un home reclamat per les autoritats franceses per un homicidi comès a París. Segons ha informat aquest dijous el cos policial, sobre el detingut pesava una ordre europea de detenció i entrega (OEDE) i les autoritats franceses el consideraven "molt perillós". L’home hauria apunyalat mortalment un ciutadà francès amb qui compartia pis i posteriorment hauria fugit cap a Espanya. La policia espanyola assegura que va intentar escapar diverses vegades quan els agents el van identificar.
Els fets pels quals era reclamat van tenir lloc a París. D’acord amb les investigacions de la policia francesa recollides a la nota de la Policia Nacional, l’home va atacar amb una arma blanca el seu company de pis fins a causar-li la mort i després va fugir cap a Espanya.