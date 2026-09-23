La terapeuta de Jonathan Andic nega haver triat el camí on va morir el fundador de Mango

Julia Lüderwaldt, terapeuta de la família Andic, ha trencat el silenci després de les últimes informacions sobre el cas de la mort d'Isak Andic que tornaven a posar-la en el focus de la investigació. La terapeuta nega haver decidit o proposat el recorregut en què es va produir la mort del fundador de Mango i considera que ha estat objecte d’una campanya d’"acarnissament i xenofòbia" per part dels mitjans de comunicació. En aquest sentit, ha anunciat que estudiarà accions legals, segons han explicat els seus advocats, Francesc Jufresa i Ferran Grasas, aquest dimecres en una compareixença pública.
Després que La Vanguardia publiqués que Andic va mostrar molt interès i, fins i tot, va explorar una teràpia que consistia a empènyer un familiar "a qui s'odia" per un barranc; el mateix diari va avançar que la terapeuta hauria demanat a la seva ajudant que identifiqués per al fill del fundador de Mango els "punts perillosos" de la ruta en què va morir Isak Andic.
La defensa de Lüderwaldt sosté que la difusió de les dades de la investigació ha afectat l’honor i la privacitat de la terapeuta i asseguren que "no va escollir el camí de l’excursió fatídica", segons ha dit Jufresa a la compareixença. Jonathan Andic també va negar "amb tota contundència" que tingués coneixement o que s'interessés per teràpies de simulació de caiguda a la muntanya.
Concretament, la teràpia consistia a simular que la terapeuta era la mare d'un pacient que Lüderwaldt tractava a part de Jonathan. Amb la presència d'un infermer per si de cas, es col·locaria al límit del barranc i demanaria a l'home que l'empenyés. Tot plegat, per demostrar-li que, tot i l'odi, no podria ni voldria fer-li mal. "Volia demostrar la incapacitat de passar a l'acció", va explicar Johanna, l'ajudant de la terapeuta i professora d'anglès, al jutjat.
La caiguda d'Isak Andic no està relacionada amb problemes de salut
Els Mossos d'Esquadra han descartat que la caiguda d'Isak Andic tres mesos abans de precipitar-se a Montserrat estigués provocada per problemes de salut, tal com argumenta la defensa de Jonathan, que va presentar el vídeo com a prova. La policia nega també que aquesta caiguda mantingui similituds amb la de Collbató.
Les noves proves s'emmarquen en l'estudi del contingut del telèfon d'Isak Andic dels 12 mesos previs a la seva mort per determinar quin era l'estat físic i de salut del fundador de Mango abans de la caiguda mortal. La defensa del principal sospitós al·lega que el seu pare tenia problemes d’artrosi i presenta com a prova una caiguda que va patir l'empresari a la Mutua Universal, però els Mossos no ho validen.