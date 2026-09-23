El nou contracte de serveis socials amb el món local puja a 2.318 milions d'euros, amb 1.000 nous professionals

El nou contracte programa de serveis socials entre la Generalitat i el món local 2027-2030 puja a 2.318 milions d'euros, un 66,4% més, amb 1.000 nous professionals destinats a serveis socials, migracions i primera acollida i altres programes de protecció. L'acord -rubricat aquest dimecres pel president de la Generalitat i els presidents de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC)- preveu 1.100 places extra per lluitar contra el sensellarisme arreu de Catalunya (d'urgència, atenció diürna, allotjament temporal i pisos d'inclusió) i augmenta progressivament el preu/hora del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) dels 24 euros actuals als 27 euros el 2027, fins a arribar als 30 euros el 2030.
"Estem parlant d'un increment molt significatiu d'un 43% del preu/hora del SAD respecte del 2025", ha posat sobre la taula el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, que també ha destacat el canvi de paradigma del nou contracte programa 2027-2030 amb la utilització de les transferències -i no les subvencions- per fer el 98% dels pagaments al món local en matèria de serveis socials. "Això facilitarà l'abonament del Govern, menys feina burocràtica per als ajuntaments i una manera de relacionar-nos de manera més ràpida, eficient i moderna", ha assegurat Moreno. Una altra de les novetats és la integració de totes les àrees bàsiques de serveis socials amb un mateix sistema informàtic de referència (wSocial) per facilitar la gestió i l'intercanvi de dades.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat el pacte assolit perquè se suma a d’altres com ara amb entitats del tercer sector i el món local per “anar corregint situacions anteriors”. Illa ha qualificat “d’imprescindible” la col·laboració amb els consistoris, perquè són els que tenen “el coneixement directe del territori”. Ha ressaltat que la voluntat de l’executiu català és “fomentar una cultura de l’esforç, una cultura de treball, però també garantir [una assistència] a aquelles persones que passen per un atzucac vital!”.
La finalitat és “no deixar ningú enrere”, ha reiterat el president del Govern. “Això és l’estat del benestar, això són les polítiques socials”, ha reblat Illa. Per la seva part, el president de la FMC, David Bote, ha destacat ”l’esperit de cooperació” que contribueix a “servir millor” la ciutadania. Bote ha posat de relleu “la robustesa” de l’acord i amb el canvi del sistema de pagament “es dona estabilitat a uns serveis que de per si són molt vulnerables”.
La presidenta de l’ACM, Meritxell Budó, també ha defensat que el que s’ha signat és “important” per al món local, malgrat les dificultats que ha admès hi ha hagut en el camí. Tot i aplaudir l’entesa ha advertit que “no tots els problemes estan resolts” i tampoc “vol dir donar per tancats tots els debats”. Budó ha reclamat “continuar abordant amb rigor el model i el finançament del transport adaptat, la delegació de competències en matèria de joventut, el calendari real de les resolucions anuals, i també dels pagaments”.
276 professionals EBAS i 472 nous treballadors pels EAIA
El nou conveni amb el món local 2027-2030 reforça els equips d'atenció primària amb 276 professionals addicionals pels Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS), 35,7 milions extra de finançament pel 2027 respecte al 2026 -bàsicament per incrementar els salaris dels treballadors d'acord amb l'IPC- i el finançament de la majoria de consells comarcals. De fet, es passarà de 2 a 14 consells comarcals que arribaran al 80% de finançament dels seus serveis socials, en reconeixement de les dificultats específiques dels territoris rurals i amb una elevada dispersió poblacional.
En l'apartat d'equips d'atenció a la infància i adolescència (EAIA), el contracte programa preveu 472 nous professionals pels EAIA amb una inversió de 10,6 milions d'euros. Pràcticament, es dobla la xifra que hi havia fa tres anys (596) i la xifra serà d'uns 1.090 professionals. En paral·lel, hi haurà una ampliació progressiva dels infants i adolescents vulnerables atesos pels Serveis d'Intervenció Socioeducativa (SIS) fins a assolir una cobertura del 10 per mil el 2030. "Volem passar dels 23.000 actuals als 40.000 en tres anys", ha precisat el conseller de Drets Socials i Inclusió. Finalment, també hi haurà un desplegament gradual del Servei d'Orientació i Acompanyament Familiar (SOAF) a totes les 111 àrees bàsiques de serveis socials de Catalunya.
En l'apartat de cures, a banda de l'increment del preu del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD), també es consolidaran els 111 professionals incorporats aquest 2026 per donar suport a l'elaboració dels Plans Individuals d'Atenció (PIA) i així reduir els temps d'espera per obtenir el grau de dependència.
93 educadors de carrer i 133 milions per lluitar contra el sensellarisme
Pel que fa a les polítiques de lluita contra el sensellarisme, el contracte programa preveu incorporar 93 educadors de carrer -74 d'ells el 2027 i 19 nous el 2028- i fins a 22 referents especialitzats al territori; amplia la xarxa amb 1.100 noves places d'urgència, atenció diürna, allotjament temporal, pisos d'inclusió, recursos específics per a dones i programes d'intervenció adreçats a joves i a altres situacions complexes; i reserva 2 milions d'euros per ajuts d'urgència social. En total, els recursos per la lluita contra el sensellarisme sumen 133 milions d'euros, més que duplicant els 62,2 milions del període 2022-2025.
Finalment, pel que fa a polítiques de joventut, el contracte programa del Govern amb el món local incrementa el finançament en un 39% (+3,1 milions d'euros) i aposta per la delegació de competències en punts d'informació juvenil i en les polítiques de participació i associacionisme. Aquesta delegació de competències serà per 10 anys, amb transferències en lloc de subvencions, i directament a tots els municipis de més de 5.000 habitants, mentre que a la resta serà a través dels consells comarcals (137 nous municipis al sistema). En paral·lel, també s'augmenten un 20% els tècnics compartits de joventut amb 15 noves figures per reforçar especialment els territoris rurals.