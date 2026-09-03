03 de setembre de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix
aramateix

La ronda Litoral, tallada per un accident: més de 10 quilòmetres d'aturades

Societat

  • La Ronda Litoral de Barcelona -

ARA A PORTADA

Publicat el 03 de setembre de 2026 a les 08:32
Actualitzat el 03 de setembre de 2026 a les 08:35

Un accident a la ronda Litoral al Morrot talla la via aquest dijous al matí i provoca més de 10 quilòmetres de retencions des de Sant Adrià de Besòs.

A més, també hi ha cua entre Zona Franca i el Morrot en sentit Besòs, tal com ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar