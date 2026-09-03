La ronda Litoral, tallada per un accident: més de 10 quilòmetres d'aturades

Un accident a la ronda Litoral al Morrot talla la via aquest dijous al matí i provoca més de 10 quilòmetres de retencions des de Sant Adrià de Besòs.\r\n\r\n\r\n⚫ Un #accident talla la ronda Litoral al Morrot en sentit Llobregat, amb aturades de més de 10 km des de Sant Adrià de Besòs#SCT #rondes pic.twitter.com/wsXDFd0pqg\r\n— Trànsit (@transit) September 3, 2026\r\n\r\n\r\nA més, també hi ha cua entre Zona Franca i el Morrot en sentit Besòs, tal com ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nCues quilomètriques a l'AP-7 per l'incendi d'un vehicle a Cerdanyola del Vallès Marc Orts i Cussó\r\n\r\n