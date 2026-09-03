Sanció de 300.000 euros a l'empresa de l'operari que va provocar l'incendi de les Gavarres

La Generalitat de Catalunya ha sancionat amb 300.000 euros l'empresa on treballava l'operari que va originar l'incendi de les Gavarres, al Baix Empordà, i que va afectar 2.200 hectàrees, tal com ha avançat Rac 1. Les flames van començar el divendres 3 de juliol al matí, en plena onada de calor i amb nivell 3 del pla Alfa activat, i van cremar 25 cases en el que es va convertir en l'incendi més gran de l'estiu a Catalunya.
Ara, l'empresa té l'opció de presentar al·legació i aportar la documentació que justifiqui perquè l'operari estava treballant amb una radial a la carretera GI-660 malgrat que la normativa ho prohibia. El Departament de Territori ja veia "indicis" per obrir un expedient sancionador al juliol i ara ho ha culminat amb aquesta multa a l'UTE formada per Construcciones Rubau SA i Aquaterra Servicios Infraestructuras SL.
L'origen del foc: una serra radial
L'incendi de les Gavarres va començar poc després de les nou del matí i, malgrat que el fet que comencés a una zona de camps podia fer pensar que l'origen eren treballs agrícoles, ràpidament es va confirmar que l'origen era l'ús d'una serra radial. Els Mossos van confirmat la detenció de l'operari que l'havia fet servir en una zona on estava específicament prohibit fer-ho, ja que estava inclòs en el nivell tres del Pla Alfa dels Agents Rurals.
La radial va ser l'element clau per fer-lo avançar i, junt amb la tramuntana i el combustible, es va convertir en el primer gran incendi de la temporada: una de les masses forestals més denses i contínues del país. De fet, feia anys que es temia un escenari com el d'avui a les Gavarres, una zona que alcaldes com el de Santa Cristina d'Aro, Josep Xifré, qualifiquen de polvorí.