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Troben mort un submarinista prop de les illes Medes

Successos

  • Embarcacions prop de les illes Medes -

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Publicat el 18 de setembre de 2026 a les 17:46

Agents del Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques (GEAS) de la Guàrdia Civil han trobat un submarinista mort després de fer una immersió nocturna aquest dijous, segons ha avançat el Diari de Girona (DdG) i ha pogut confirmar l'Agència Catalana de Notícies (ACN).

Els efectius d'emergència han pogut rescatar el cos sense vida de l'home aquest divendres al matí, després que el company amb el qual feia submarinisme advertís dijous a la nit que el seu company no havia pogut sortir de l'aigua en la immersió nocturna que van fer a la zona del 'Medalló' de les Illes Medes. A l'operatiu de rescat també hi han participat la unitat d'actuacions subaquàtiques dels Bombers. La víctima tenia 38 anys i tot apunta a un accident a l'espera, això sí, de l'autòpsia al cos de la víctima.

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