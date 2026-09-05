05 de setembre de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix
aramateix

Mor un home de 78 anys mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar

Successos

  • Algunes de les gandules que hi ha a la platja de Lloret de Mar

ARA A PORTADA

Publicat el 05 de setembre de 2026 a les 20:44

Un home de 78 anys i nacionalitat francesa ha mort aquest dissabte mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar (Selva). El SEM l’ha tret de l’aigua inconscient i li ha practicat maniobres de reanimació, però no ha pogut salvar-li la vida.

L’avís s’ha rebut cap a un quart de quatre de la tarda i fins al lloc s’hi han desplaçat tres unitats terrestres i una d’aèria del SEM, tres patrulles dels Mossos d’Esquadra i la Policia Local. Amb aquesta víctima, ja són 24 les persones que han mort a les platges catalanes des de l’inici de la campanya de bany, el 15 de juny. Protecció Civil recorda la importància d’extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors, especialment evitant el bany en cas de malestar o cansament. També demana seguir sempre les indicacions dels serveis de socorrisme.

Escull Girona com la teva font preferida de Google

Et pot interessar