Mor un home de 78 anys mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar

Un home de 78 anys i nacionalitat francesa ha mort aquest dissabte mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar (Selva). El SEM l’ha tret de l’aigua inconscient i li ha practicat maniobres de reanimació, però no ha pogut salvar-li la vida.\r\n\r\nL’avís s’ha rebut cap a un quart de quatre de la tarda i fins al lloc s’hi han desplaçat tres unitats terrestres i una d’aèria del SEM, tres patrulles dels Mossos d’Esquadra i la Policia Local. Amb aquesta víctima, ja són 24 les persones que han mort a les platges catalanes des de l’inici de la campanya de bany, el 15 de juny. Protecció Civil recorda la importància d’extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors, especialment evitant el bany en cas de malestar o cansament. També demana seguir sempre les indicacions dels serveis de socorrisme.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nMor un ciclista de 68 anys envestit per una furgoneta a l'Alt Empordà ACN\r\n\r\n