Mor un motorista de Girona en un xoc amb un cotxe a l'N-260 a Osca

Un motorista de 64 anys i veí de la província de Girona va morir aquest dissabte a la tarda en un xoc amb un turisme a l’N-260, al terme municipal de Fiscal, a Osca. L’accident es va produir cap a les 18.05 hores, al quilòmetre 454,2 de la carretera, entre les poblacions de Boltaña i Broto, a la comarca del Sobrarb.\r\n\r\nSegons les primeres informacions de la Guàrdia Civil d’Osca, la col·lisió hauria estat lateral entre la motocicleta i el cotxe. El conductor de la moto va perdre la vida, mentre que el conductor i un altre ocupant del turisme van resultar il·lesos. Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar efectius de la Guàrdia Civil, una patrulla de Seguretat Ciutadana de Fiscal-Boltaña i dues ambulàncies del 061 d’Aragó. Els serveis d’emergències van treballar en l’atenció de l’accident i en les tasques posteriors.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\n100 evacuats de matinada a Blanes en explotar una bombona de butà Europa Press\r\n\r\n