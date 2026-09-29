Protecció Civil envia un Es-Alert al Baix Empordà per pluges torrencials

Protecció Civil ha enviat un nou Es-Alert als telèfons mòbils situats a la comarca del Baix Empordà per alertar que, especialment al nord-est d'aquest territori, les pluges torrencials s'allarguen fins a les nou de la nit. Les tempestes han assolat al llarg de la jornada diversos punts del litoral i el prelitoral des del Camp de Tarragona, i a la tarda s'han desplaçat cap a les comarques gironines.\r\n\r\n\r\n🌨📲 Enviem ES-Alert per avisar de pluges torrencials al nord-est del Baix Empordà fins a les 21h.\r\n\r\nEviteu desplaçaments innecessaris, no us acosteu a rius, rieres i barrancs.\r\n\r\nNo baixeu a soterranis i pugeu a pisos superiors si entra aigua.\r\n\r\nEn cas d’emergència truqueu al @112. pic.twitter.com/T5qi8l0eL5\r\n— Protecció civil (@emergenciescat) September 29, 2026\r\n\r\n\r\nLes autoritats demana evitar desplaçaments innecessaris o no acostar-se a rius, rieres o barrancs. Precisament, un dels serveis més destacats del dia dels Bombers ha tingut lloc en una riera de Gavà (Baix Llobregat) on s'ha rescatat una dona i el seu nadó de mesos de l'interior d'un cotxe embarrancat.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nCaos a la mobilitat per les inundacions: talls a les rondes i a diverses línies del metro Marc Orts i Cussó\r\n\r\n