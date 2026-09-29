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Protecció Civil envia un Es-Alert al Baix Empordà per pluges torrencials

Successos

  • Acumulació d'aigua a la rotonda de Vulpellac a la Bisbal d'Empordà -

ARA A PORTADA

Publicat el 29 de setembre de 2026 a les 19:52
Actualitzat el 29 de setembre de 2026 a les 19:58

Protecció Civil ha enviat un nou Es-Alert als telèfons mòbils situats a la comarca del Baix Empordà per alertar que, especialment al nord-est d'aquest territori, les pluges torrencials s'allarguen fins a les nou de la nit. Les tempestes han assolat al llarg de la jornada diversos punts del litoral i el prelitoral des del Camp de Tarragona, i a la tarda s'han desplaçat cap a les comarques gironines.

Les autoritats demana evitar desplaçaments innecessaris o no acostar-se a rius, rieres o barrancs. Precisament, un dels serveis més destacats del dia dels Bombers ha tingut lloc en una riera de Gavà (Baix Llobregat) on s'ha rescatat una dona i el seu nadó de mesos de l'interior d'un cotxe embarrancat.

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