Comiat final als barracons: Sant Feliu tindrà nova escola

Sant Feliu de Buixalleu s'acomiadarà finalment dels barracons on s'allotja l'escola Les Alzines Balladores. Segons ha explicat en primícia el consistori a NacióBaixMontseny, les previsions són que les obres comencin durant l'any 2027. De moment, l'Ajuntament ja ha concedit la llicència d'obres i el projecte està acabant els darrers processos abans de posar-lo a licitació. "Després de molt temps i un retard considerable ho hem aconseguit", explica l'alcalde del municipi Xavier Santos, que recorda que el poble espera aquest des de fa gairebé dues dècades.
Sant Feliu va inaugurar l'any 2006 les Alzines Balladores amb quatre mòduls prefabricats "reutilitzats". Amb la voluntat de construir l'escola, però, l'Ajuntament ja va fer tràmits, va adquirir els terrenys on s'havia d'aixecar la nova escola i, fins i tot, va proposar al Departament avançar els diners per fer-la. No va ser fins a principis del 2020 quan l'exconseller d'Educació Josep Bargalló va anunciar que l'escola es faria, una promesa que va quedar encallada amb la pandèmia i de la qual no es va tenir més notícies fins a principis de 2025.
Com serà la nova escola?
L'escola se situarà en un edifici d'obra nova en un solar buit al costat de l'equipament actual, darrere la Sala Polivalent del municipi i a poca distància de l'Ajuntament. El projecte contempla un edifici de dues plantes amb forma de T i una superfície aproximada de 1.000 metres quadrats edificats. El pati, d'altra banda, serà d'uns 4.600 metres quadrats i comptarà amb una pista poliesportiva exterior. "Les mides han vingut donades des del Departament d'Educació i es corresponen amb el nombre d'alumnes que acollirà el centre", explica el batlle.
A banda de les aules, l'edifici comptarà amb menjador i cuina, que ocuparan un espai central, i també amb una biblioteca que es preveu que també pugui tenir utilitat pel municipi més enllà de l'horari escolar. "La forma de T també permetrà separar el pati per edats i serà l'eix vertebrador de les classes", explica Santos. El projecte també preveu una sala destinada a l'Associació de Famílies d'Alumnes. Més enllà de les noves instal·lacions, la Sala Polivalent existent, ubicada a pocs metres, podrà servir d'espai complementari per a les classes d'educació física.
"Ens hem citat diverses vegades amb el Departament per parlar-ne i definir el projecte, que han treballat amb molta cura i del qual n'assumiran el cost", explica Santos. L'obra de Les Alzines Balladores s'emmarca un segon paquet de licitacions del del govern de la Generalitat fins al desembre que, a tota Catalunya, compta amb un import de 510,10 milions d'euros i 32,92 es destinaran a escoles. La previsió global és que aquest segon paquet de licitacions permeti començar les obres i actuacions al cap de sis o vuit mesos des de la licitació.
Una de les preocupacions del municipi, però, està en el manteniment de la nova infraestructura que, a banda de Sant Feliu, també donarà servei a alumnes d'altres pobles, sobretot, provinents de Massanes. "Estaria bé que el Departament regulés alguna col·laboració financera entre ajuntaments per assumir els costos del manteniment. Per als pobles petits és una despesa important i ens suposa un sobreesforç", assegura Santos.