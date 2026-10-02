Aplec de Santa Susanna 2026: gastronomia i tradició a Vilamajor

El pròxim dissabte 10 d’octubre, Santa Susanna de Vilamajor tornarà a ser l’escenari del tradicional Aplec de Santa Susanna, una jornada per viure la tradició, descobrir l'entorn i gaudir de gastronomia i música al parc natural del Montseny. La jornada començarà a les 12 hores amb la missa tradicional a l’esglesiola de Santa Susanna, a càrrec del mossèn de Sant Pere de Vilamajor.
A les 14 hores, es farà el dinar popular, amb un menú que inclou amanida de pagès, paella de muntanya amb cansalada i secret ibèrics, pollastre de pagès, bolets i carxofes, i pastís de formatge casolà de postres. El preu és de 10 euros per persona i inclou també pa, aigua, vi, vaixella i estris d’un sol ús. La festa continuarà després de dinar amb música en directe de Joan Garriga, que posarà el punt musical a una jornada. Els tiquets del dinar es poden adquirir a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor a partir del 21 de setembre. La data límit per comprar-los és el 5 d’octubre.
L’esglesiola de Santa Susanna està situada al veïnat de Santa Susanna, davant mateix de Mas Joan. El camí està senyalitzat des del poble de Sant Pere de Vilamajor. També des del poble del Montseny i de Sant Esteve de Palautordera. Aquesta petita església muntanyenca, situada a l'extrem nord-est del terme, va adquirir la categoria de parròquia durant l'edat mitjana. Per a vehicles quatre per quatre es recomana anar pel camí de Sant Pere. Pel que fa als turismes alts, s'aconsella el camí de Vallmanya, que passa Santa Margarida, el castell de Fluvià i Vallmanya.