Festival de Vi a Llinars: tastets i ioga al peu del Montseny

Torna una nova edició del Festival VI+ de Llinars del Vallès, un cicle d'activitats enoturístiques que es celebrarà durant el mes d'octubre per promocionar la riquesa del territori de la DO Alella i la seva varietat de raïm estrella, la pansa blanca. L'activitat, organitzada per l'Ajuntament de Llinars, tindrà lloc el 8 d'octubre a les 18 hores a la Masia Paratgea, una masia del segle XVI restaurada i convertida en un allotjament rural sostenible i "eco-masia".
En aquesta ocasió, Llinars ofereix una experiència en la qual el vi i el ioga es troben "per despertar els sentits". La sessió, que tindrà un cost de 15 euros, començarà amb una sessió de ioga de baixa intensitat a càrrec de Lemon Ioga de Llinars, un centre local de moviment i benestar integral. L'activitat vol promoure el relax del cos i la connexió amb la respiració per preparar els sentits.
Tot seguit, les persones participants gaudiran d’un enotast guiat amb vins de la Denominació d'Origen Alella, que s'estén entre les comarques del Maresme i del Vallès Oriental. Els vins es maridaran amb tapes elaborades per La Terrassa del Vermutet, de Llinars del Vallès. "És una proposta per assaborir el vi d’una manera conscient, pausada i envoltada d’un entorn privilegiat", destaquen des de l'Ajuntament.
La Denominació d'Origen Alella és la més petita de Catalunya i una de les més antigues. Es va crear el 1953 amb gairebé 1500 hectàrees de vinya, quasi cinc vegades més de les que té actualment. És coneguda pels vins blancs, elaborats principalment amb pansa blanca. Darrerament, es van recuperant també les negres mataró (monastrell) i garnatxa, així com les blanques picapoll i garnatxa blanca.