La Generalitat i Sant Celoni s'alien per l'habitatge: «No està clar què vol la Sareb»

Sant Celoni ha demanat una reunió a quatre bandes amb la Sareb, Casa 47 i la Generalitat de Catalunya per tractar la situació del bloc ocupat la Moreneta i evitar-ne els desnonaments. La secretària d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Lídia Guillén, va visitar la capital montsenyenca per reunir-se amb el regidor de la Taula per l’Habitatge, Gerard Carot, el passat dimarts 22 de setembre, després de la protesta al Departament de Territori per part d'activistes de la COSHAC i la PAHC Baix Montseny. La trobada, segons ha comunicat el consistori, ha servit per treballar en estratègies conjuntes per incrementar el parc d’habitatge social de la ciutat i intentar aturar els desnonaments que es troben en fase d’execució.
A NacióBaixMontseny, en primícia, hem parlat amb el regidor de la Taula per l’Habitatge, Gerard Carot, per conèixer els detalls de les converses. El regidor ha reiterat que la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat està alineada amb l'Ajuntament en el cas de la Moreneta. "Tots volem intentar trobar una sortida negociada al bloc de la Moreneta que no passi pel desnonament", explica. Les dues institucions han intercanviat informacions sobre la situació de l'edifici i han manifestat la voluntat de fer una reunió a quatre bandes amb la Sareb i Casa 47.
Carot explica que les intencions de la Sareb respecte al bloc celoní "no estan clares" i són "contradictòries". En aquesta nova trobada, esperen poder explorar els escenaris de futur per a la Moreneta amb totes les cartes sobre la taula. Com ja van explicar a Nació, l'opció preferida seria poder convertir la Moreneta en un bloc d'habitatge cooperatiu, que implicaria la compra de l'immoble per part dels seus residents en forma de cooperativa. Aquest mecanisme, que ja té precedents a Manresa, permetria mantenir l'ànima del projecte i continuar amb el model d'autogestió que ha exercit fins ara.
Les alternatives a aquesta solució passarien per la restauració del bloc i per oferir contractes de lloguer assequible a les persones que hi viuen. De moment, però, adverteixen que aquesta és una opció que encara ha de madurar i de la qual se n'ha d'estudiar la viabilitat. "Sabem que la Sareb, amb algun pis del bloc, ha mostrat la voluntat de tirar-ho endavant però que a altres els ha mantingut l'ordre de desnonament vigent", exposa Gerard Carot. La reunió a quatre bandes, doncs, permetria treure l'aigua clara d'aquesta situació.
L'Ajuntament de Sant Celoni ja ha firmat un document per demanar la suspensió dels desnonaments, que es volen dur a terme pis a pis, per separat, i no globalment com a edifici. "Hi ha alternatives i demanem explícitament al jutjat que ho aturi tot. Han de donar marge a la negociació", afirmava Carot en declaracions a aquest diari.
Més habitatge públic en blocs inacabats
A banda de la situació de la Moreneta, la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya va compartir amb l'Ajuntament les estratègies per ampliar el Parc d'Habitatge Públic a la ciutat amb línies d'ajut econòmic i de suport jurídic, també, per forçar l'acabament de les estructures inacabades sota el règim de protecció oficial.
Aquestes mesures passarien per la finalització d'aquestes obres inacabades i línies d'ajudes econòmiques de rehabilitació a canvi de posar finques a la borsa d'habitatge protegit. "A Sant Celoni tenim nou edificis inacabats i hi ha diverses mesures que es poden explorar en aquest sentit", assegura el regidor.