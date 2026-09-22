L'Ajuntament contra el desnonament de la Moreneta: «Hi ha alternatives»

L'Ajuntament de Sant Celoni s'ha posicionat en contra del desnonament del bloc la Moreneta que, asseguren, "sobrepassaria les capacitats" dels serveis socials de la vila i acabaria amb un projecte "consolidat" i de "convivència". La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Capitalisme avisava a principis de la setmana passada d'una "continuïtat en perill" per al bloc ocupat, al carrer Montserrat 20 de Sant Celoni, que ha rebut anuncis desnonament amb data i hora oberta. El consistori demanarà formalment als jutjats que s'aturin els llançaments i ha expressat que continuarà donant suport a les famílies afectades.
El bloc és propietat de la Sareb i allotja dinou unitats familiars vulnerables, moltes de les quals, són usuàries dels serveis socials. "Més enllà d'allotjar famílies, és un model d'activació social que dinamitza el barri, és bo, i no n'hem rebut queixes", explica a NacióBaixMontseny el regidor de la Taula d'Habitatge, Gerard Carot. El consistori celoní, des de fa temps, està mediant per trobar una solució consensuada per al bloc que, segons l'Ajuntament, té la voluntat de regularitzar-se en forma d'habitatges cooperatius.
Aquest format, que ja té precedents en altres edificis de la capital montsenyenca, implicaria la compra de l'immoble per part dels seus residents en forma de cooperativa, permetria mantenir l'ànima del projecte i continuar amb el model d'autogestió que ha exercit fins ara. "Volem que tiri endavant la idea i per això vam iniciar converses amb la Sareb", explica Carot.
La incògnita de Casa 47
Malgrat la voluntat del consistori celoní, les negociacions s'han vist afectades pel procés de traspàs d'habitatges que ha iniciat la Sareb cap a Casa 47, la nova Entitat Estatal d'Habitatge. Casa 47 aglutinarà habitatges i terrenys de l'Estat per posar-los a "disposició de la ciutadania" de mica en mica en el marc d'un "parc estatal d'habitatge asequible". "La Sareb ens va comunicar que el bloc de la Moreneta està dins la llista d'actius que es vol traspassar a Casa 47 i això ha congelat les converses", diu Carot. "Nosaltres demanem que es reprenguin les negociacions, però ells estan ancorats en això", afegeix.
Malgrat les comunicacions de la Sareb, el cos tècnic de l'Ajuntament de Sant Celoni calcula que el bloc no compleix els requisits legals per incorporar l'immoble a Casa 47. "Que ho hagin proposat no significa que s'hagi d'acceptar", constaten.
Segons ha explicat l'Ajuntament, els desnonament de la Moreneta s'està plantejant pis a pis, per separat, i no globalment com a edifici. "A nivell judicial no entenen que tot forma part d'una unitat", explica Carot, que assegura que s'està treballant amb la Secretaria General d'Habitatge de Catalunya per "intentar coordinar" les converses amb Casa 47 i "mediar". "La Secretaria està alineada amb els nostres interessos per trobar una sortida per a la Moreneta i que, com ja va passar a Cal Bloke de Manresa, l'horitzó sigui un projecte cooperatiu", assegura Carot.
"Sortirem al carrer si fa falta"
L'Ajuntament ja ha firmat un document per demanar la suspensió dels desnonaments que, alhora, defensa el projecte de la Moreneta. "Hi ha alternatives i demanem explícitament al jutjat que ho aturi tot. Han de donar marge a la negociació", afirma Carot. En aquesta línia, el regidor diu que es portarà la mediació fins al darrer moment i que "sortiran als carrers", si fa falta. "Igual que amb tots els desnonaments que hem pogut serem allà donant suport amb totes les concentracions", explica.
Alhora, Carot afirma que si s'executessin els desnonaments caldria "intensificar" l'ajut a les famílies afectades per part dels serveis socials, que podrien veure's sobrepassats. "Si és possible, intentaríem aturar-lo in situ, però el que no volem és que arribi aquest moment", diu el regidor de la Taula d'Habitatge.