Breda dedicarà una jornada als infants amb càncer

Breda tornarà a mostrar el seu vessant més solidari aquest dissabte 5 de setembre amb una nova edició del “Posa’t la Gorra!”, la festa solidària de l’AFANOC en suport als infants i joves amb càncer i les seves famílies. La jornada tindrà lloc al Pati de les Escoles i combinarà sensibilització, activitats familiars, música i solidaritat. La gorra és, un any més, el símbol de la campanya. Enguany compta amb un disseny de l’il·lustrador Joan Turu i es pot adquirir per 8 euros. Les 200 primeres gorres tindran com a obsequi un tiquet de 15 minuts per al Kaotik World de Girona, centre de lleure i el parc de trampolins més gran d'Europa.
La festa començarà a les 9:30 hores a la plaça de la Vila, amb la concentració dels gegantons de Breda. A les 9:45 hores, els gegantons i els grallers iniciaran una cercavila fins al Pati de les Escoles, on a partir de les 10 hores començaran les diferents activitats. La jornada serà presentada per Pere Maymí i dinamitzada per la Companyia Bitxicleta.
Durant tot el matí,les famílies podran participar en una àmplia oferta de tallers, jocs i activitats, entre les quals hi haurà jocs gegants, tallers de collarets i polseres, ceràmica, pintura, malabars, bombolles, el taller “Pinta el teu Xukli” i carreres amb llums LED, entre d’altres. També hi haurà servei de bar i marxandatge solidari de l’AFANOC. A les 11 hores arribarà un dels moments més refrescants de la jornada amb la festa de l’escuma, bombolles i jocs d’aigua.
A les 12:15 hores, una família de Banyoles compartirà el seu testimoni i les seves reivindicacions a través del Manifest i, tot seguit, a les 12:30 hores, la música prendrà el protagonisme amb l’actuació de la Xeflis Band. Els sortejos, a partir de les 13:30 hores, posaran el punt final a la festa.
Una gorra que suma solidaritat
Aquest 2026, el “Posa’t la Gorra!” celebra 25 anys com una de les iniciatives més emblemàtiques de l’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC). Al llarg d’aquest temps, la campanya ha contribuït a fer visible la realitat dels infants i joves amb càncer i de les seves famílies. Alhora també ha aconseguit mobilitzar milers de persones al voltant de la solidaritat i el compromís social.
L’objectiu de la campanya és sensibilitzar la societat sobre el càncer infantil i juvenil i recaptar fons que permetin a l’AFANOC continuar oferint gratuïtament atenció psicosocial i serveis a les famílies. A més, es vol contribuir al manteniment de La Casa dels Xuklis, el recurs d’acollida per a famílies que s’han de desplaçar a Barcelona perquè els seus fills i filles rebin tractament als hospitals de referència.