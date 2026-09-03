Festa Major de Breda 2026: programació i novetats

Breda ja ho té tot a punt per celebrar la Festa Major 2026, que començarà el divendres 4 de setembre i oferirà durant les setmanes següents una extensa programació d’activitats per a totes les edats. La festa combinarà actes tradicionals, cultura popular, música, teatre, activitats infantils i propostes esportives, amb diferents espais del municipi com a escenari.
L’alcalde del poble, Dídac Manresa, ha fet una bona valoració del programa previst per enguany, que ha comptat amb la participació d’entitats del municipi i voluntaris. "També vull agrair de tot cor als barris de la vila, que amb la seva empenta i creativitat organitzen activitats que donen vida i caràcter propi a cada racó de Breda. I, és clar, a totes les entitats, voluntaris i voluntàries", ha expressat el batlle.
Divendres 4 de setembre
La Festa Major començarà a les 19:30 hores amb el pregó, que enguany anirà a càrrec de la secció femenina de la U. E. Breda, Breda Futbol Femení, en commemoració dels 30 anys de la seva creació. L’acte tindrà lloc a la plaça de la Vila.
A les 20 hores, la festa continuarà amb la Cercacabra Pride amb DJ Pepe, organitzada per la Comissió de Festes de Breda. L’activitat, adreçada a majors de 18 anys, sortirà de la plaça de la Vila. A les 23 hores començarà la cercavila nocturna, amb la Colla de Gegants i Grallers de Breda i la xaranga Tiran Lo Band. La cercavila sortirà de la plaça Dr. Rovira i recorrerà diversos carrers del municipi fins arribar a la zona esportiva. La nit acabarà amb la Nit Jove amb DJ Ahuix, a la zona esportiva, a l’aparcament del camp de futbol.
Dissabte 5 de setembre
El dissabte començarà ben d’hora, a les 7:30 hores, amb la Caminada de Festa Major, organitzada pel Centre Excursionista de Breda i amb sortida des de la plaça de la Vila. A les 9 hores arribarà la tradicional botifarrada popular, organitzada pel veïnat de Santa Anna, al final del carrer Sant Francesc.
A les 9:30 hores començarà el Matí Solidari "Posa’t la Gorra", una jornada a benefici d’AFANOC, l’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya. La proposta començarà amb la plantada i cercavila dels Gegants de Breda, des de la plaça de la Vila fins al pati de l’Institut Escola Montseny. A partir de les 10 hores hi haurà tallers, jocs, festa de l’escuma i l’actuació musical de la Xeflis Band.
A la tarda, a les 16:30 hores, els infants podran participar en la Cercadolços, una activitat per a nens i nenes de fins a 12 anys organitzada per la Comissió de Festes. A les 18 hores, el Cercle Bredenc acollirà una mostra de balls de saló a càrrec del Grup de Balls de Saló del Cercle Bredenc. Mitja hora més tard, a les 18:30 hores, el veïnat del Camp de Futbol Vell organitzarà una hamburguesada al final del carrer Dolors Callol.
A les 19:30 hores, els Claustres seran l’escenari del monòleg "A tres bandes", protagonitzat per Marma Corales, Andrea Roiz i Sònia Suñé, tres veus emergents de la comèdia femenina catalana. L’acte està organitzat per Dones de Breda. La nit arribarà amb el Gran Correfoc, a les 22 hores, a càrrec de la Colla de Diables d’U9-7KOU. El recorregut començarà a la cruïlla de la carretera d’Arbúcies amb el carrer Sant Sebastià i acabarà a la Bassa del Molí, amb un castell de focs.
A les 23:15 hores, la plaça Lluís Companys acollirà la Nit de Festa, amb el concert d’Alex Pérez, que presentarà el seu nou disc Ara. La nit continuarà amb el grup de versions La Follia i el DJ Marc Adame. La jornada acabarà amb la Cercavila Matinera "La Nit sense Nit", organitzada per la Comissió de Festes de Breda.
Diumenge 6 de setembre
Diumenge començarà a les 7:30 hores amb una xocolatada a càrrec del veïnat del carrer Sant Salvador, al mateix carrer. A les 8 hores començarà el 23è Concurs de Pintura Ràpida, organitzat per l’Associació de Veïns i Vilatans de Breda. A les 9 hores, el veïnat del Barri de Dalt organitzarà una sardinada popular al carrer Jaume I.
La cultura popular serà protagonista a partir de les 10 hores, amb la plantada de gegants a la plaça de la Vila. A les 10:30 hores començarà la cercavila de Gegants, amb la Colla de Gegants i Grallers de Breda, pels carrers del municipi. A les 12:30 hores, la plaça Salvador Riera acollirà un vermut musical, amb sangria i tapes a càrrec del veïnat del Bon Repòs i l’actuació del grup Buena Onda. A les 13 hores, al Centre Cultural Els Forns, es farà l’exposició i l’entrega de premis del 23è Concurs de Pintura Ràpida.
A la tarda, a les 17 hores, el pati de l’Abadia acollirà Joc al Carrer, una proposta organitzada per El Niu, Associació de Famílies de Breda, amb tres hores de joc per a infants de 0 a 6 anys. A les 19 hores, el Cercle Bredenc oferirà teatre amb Toni Albà, que presentarà 50 d’anys de "memocràcia", una comèdia àcida i irreverent. La jornada acabarà amb una nova Nit de Festa, a les 23 hores, a la plaça Lluís Companys, amb el grup de versions Brou i el DJ Genkie.
Dilluns 7 de setembre
El dilluns començarà a les 10 hores amb un parc aquàtic a les Piscines Municipals. A les 17:30 hores, el Cercle Bredenc acollirà el concert de Festa Major amb l’Orquestra Aquarium. Paral·lelament, a les 18:30 hores, els més petits podran participar en una cursa de patinets, amb inscripcions 30 minuts abans davant de l’escola bressol El Petit Montseny. La cursa, organitzada per U9-7KOU, requerirà l’ús de proteccions i oferirà berenar als participants, així com tallers de manualitats.
A les 20 hores hi haurà dues propostes: el Ball de Festa Major, amb l’Orquestra Aquarium, al Cercle Bredenc, i una cercavila amb Xicu Grapes, que recorrerà els carrers des del final de la cursa fins al punt d’inici del correfoc. A les 20:30 hores començarà el Correfoc Infantil, sense trons i a càrrec de la Colla de Diables d’U9-7KOU, amb recorregut des del carrer Gispert de Jàfer fins a la plaça Lluís Companys.
Dimarts 8 de setembre
El dia de la Festa Major continuarà dimarts amb els actes més tradicionals. A les 12 hores se celebrarà la missa solemne i ofrena floral, amb la participació del pubillatge, les autoritats i la cobla Foment del Montgrí, a l’església parroquial de Breda.
A les 12:45 hores, la mateixa cobla oferirà una ballada de sardanes a la plaça de la Vila. A les 17 hores, la plaça Lluís Companys acollirà una activitat amb patins per a la mainada, organitzada pel Club Patí Breda, amb berenar per als participants. La jornada acabarà a les 19 hores amb una tarda-vespre d’havaneres i rom cremat, amb el grup La Petita Havana, a les Piscines Municipals.
Dijous 10 de setembre
La nit del dijous 10 de setembre estarà marcada per la tradició i la celebració de la Diada. A les 22:30 hores hi haurà una concentració a la plaça de la Vila i una cercavila a càrrec de la Colla de Gegants i Grallers de Breda. La comitiva recorrerà el carrer Nou i la carretera d’Arbúcies fins a iniciar la pujada al Turó de Santa Anna, amb la Colla de Gegants i Grallers, fins a l’ermita de Santa Anna.
A la mitjanit es farà l’enlairada de la senyera i la lectura del manifest, a càrrec del pubillatge de Breda. A les 00:30 hores, la festa continuarà amb la Nit de Diada amb DJ Ruggy, a la zona esportiva, darrere del poliesportiu.
Divendres 11 de setembre: Diada Nacional de Catalunya
El divendres 11 de setembre, a les 11:30 hores, tindrà lloc l’acte institucional de commemoració de la Diada Nacional de Catalunya, amb una ofrena floral al monument de mossèn Pere Ribot i l’acompanyament musical del Taller de Músics de Breda. L’acte, organitzat per l’Ajuntament de Breda, se celebrarà a la plaça de l’Església.
A les 12 hores, el pati de l’Abadia acollirà un vermut popular, a càrrec de la secció local d’ERC Breda. A la tarda, a les 17:30 hores, la plaça Lluís Companys serà l’escenari d’una ballada de country, organitzada per Country Breda.
Capvuitada de Festa Major
La celebració es reprendrà el divendres 18 de setembre amb la Capvuitada de Festa Major. A les 19:30 hores, el Cercle Bredenc acollirà el concert de La Principal de la Bisbal, amb un programa de cobla, sardanes i concert de serenata. L’acte està organitzat per la Colla Sardanista de Breda i hi haurà servei de bar amb entrepans freds i calents.
L’endemà, dissabte 19 de setembre, a partir de les 15 hores i fins a les 20 hores, es disputarà una Cursa Americana de Motos, amb competicions de diferents categories al final del passeig de les Escoles. La jornada estarà dedicada a Baltasar Planasdemunt "Balti", a qui es retrà un emotiu homenatge. La tarda acabarà amb festa i vespreig, amb servei de bar.