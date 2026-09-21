Fira de Prop a Sant Esteve de Palautordera 2026: programació i novetats

Sant Esteve de Palautordera acollirà els dies 3 i 4 d’octubre la Fira de Prop 2026, amb una programació que combina natura, artesania, cultura, música, gastronomia i activitats familiars. Durant tot el cap de setmana, hi haurà un mercat d'artesania als carrers del centre de la vila i es podran fer tallers i Jocs de taula amb la Comunitat Lúdica BM. La plaça Joan Serra i la plaça de la Vila, entre altres espais del municipi, concentraran espectacles, mostres i propostes per a tots els públics.
La programació inclou activitats vinculades al territori i al patrimoni natural, tallers d’artesania i ceràmica, propostes de divulgació ambiental, espectacles familiars i activitats culturals. També hi haurà espais dedicats als productes artesans i a la gastronomia, com un tast de ratafies i licors artesans, així com una mostra d’artistes locals.
Dissabte 3 d’octubre
La jornada començarà a les 10 hores a la plaça Joan Serra amb “Cant de Riera, un viatge cap a l’aigua”, una sortida guiada a l’entorn de la Tordera organitzada per ADEMC. L’activitat és per a tots els públics i requereix inscripció. A la mateixa hora i al mateix espai, Feli Contreras oferirà “L’art de fer i jugar amb els vidres”, un taller de composició de vidres sobre pergamins adreçat a infants a partir de 5 anys. L’activitat serà per ordre d’arribada.
A les 11 hores, també a la plaça Joan Serra, Monatur proposarà el taller mediambiental “Arbres i animals del Parc”, dins del programa Viu el Parc, per a tots els públics. A les 11:30 hores, Carme Clopés hi farà “Tresors del Montseny”, una activitat sobre les enginyoses solucions de la natura, també per a tots els públics.
A les 12 hores, la plaça de la Vila acollirà una mostra de performance de contact improvisació a càrrec del grup Jam Contact Montseny, que permetrà conèixer aquesta dansa que es practica a Sant Esteve de Palautordera cada diumenge. L’activitat està organitzada per la Taula de Cultura i és oberta a tots els públics.
A les 12:30 hores, la plaça Joan Serra serà l’escenari de “Sembrem Terra”, una proposta de la Cooperativa Sembra Terra amb Can Bonamic. Els participants podran dissenyar conjuntament el bosc comestible de Can Bonamic, un espai amb fruiters, fruits secs, refugis climàtics, basses, biodiversitat i paisatge viu. A les 13 hores, a la plaça de la Vila, el còmic Godai Garcia presentarà un monòleg sobre el moment històric actual, en què conviuen la intel·ligència artificial i les mongetes del ganxet.
A la tarda, la plaça Joan Serra recuperarà l’activitat amb “Crea el teu plat o safata decorativa”, de Jordi Planas i Ana Maria Llovet. El taller permetrà modelar i decorar una peça de ceràmica inspirada en la natura. Hi haurà dues sessions, a les 16 hores i a les 17 hores, adreçades a majors de 14 anys i per ordre d’arribada. A les 17 hores, Monatur farà el Bingo de la biodiversitat, un altre taller mediambiental del programa Viu el Parc. A la mateixa hora, Feli Contreras repetirà el taller “L’art de fer i jugar amb els vidres”, per a infants a partir de 5 anys.
A les 18 hores, l’Annex del Casal de la Gent Gran acollirà “Tatati: entrar al món Tatati”, de VerdCel. Es tracta d’una experiència participativa per endinsar-se en aquest univers a través de la música en directe, la narració, el joc i la il·lustració compartida en família. L’activitat és a partir de 2 anys i requereix inscripció. També a les 18 hores, però a la plaça Joan Serra, La Sobirana Cooperativa oferirà un tast de ratafies i licors artesans. Els participants podran tastar cinc licors artesans i conèixer, a través d’una conversa, el procés d’elaboració, els ingredients i la història de cadascun. L’activitat és per a majors de 18 anys. La jornada de dissabte es tancarà a les 19 hores a la plaça de la Vila amb una mostra d’artistes locals.
Diumenge 4 d’octubre
La programació de diumenge començarà a les 10 hores amb la passejada guiada teatralitzada “La vall de la Tordera: territori del vescomtat de Cabrera”, organitzada pels ajuntaments de Sant Esteve i Santa Maria de Palautordera. El recorregut, titulat “Dels Montclús als Cabrera”, sortirà de davant de l’església de Santa Maria de Palautordera i és obert a tots els públics, amb inscripció prèvia.
A les 10 hores, la plaça Joan Serra també acollirà “Vine a teixir carbasses i fulles”, de Vida Significativa. A la mateixa hora, la plaça de la Vila serà l’escenari de la taula rodona “Viure el camp”. A les 10:30 hores, a la plaça de la Vila, Vera Moreira proposarà “Animalons fantàstics”, un taller de miniatures i modelatge amb cera d’abelles. L’activitat està organitzada per la Taula de Cultura i és oberta a tothom amb els infants menors de 6 anys acompanyats.
A les 11 hores, la plaça Joan Serra acollirà dues propostes. D’una banda, Jordi Planas i Ana Maria Llovet oferiran “Decora la teva peça de ceràmica”, un taller per decorar una peça amb engalbes de colors i descobrir tècniques bàsiques de decoració ceràmica. Hi haurà dues sessions, a les 11 hores i a les 12 hores, per a majors de 14 anys. De l’altra, Sonia Morales farà el taller mediambiental “Petits objectes, grans històries”, dins del programa Viu el Parc.
A les 12 hores, també a la plaça Joan Serra, Marissa Peláez presentarà “La cuina tradicional”, una activitat sobre artesania a la cuina adreçada al públic adult i amb inscripció prèvia. A les 12:30 hores, la plaça de la Vila acollirà el recital poètic-musical “El batec”, amb Josep Pedrals i Xavi Lloses.
La programació de tarda començarà a les 16 hores amb dues activitats simultànies. A la plaça Joan Serra, Vida Significativa tornarà a proposar “Vine a teixir carbasses i fulles”. També des de la plaça Joan Serra sortirà l’excursió a l’horta permacultural comunitària i participativa de Sant Esteve de Palautordera, de l’Horta Eco-social Refugis del Montseny. La proposta inclou una explicació del projecte i un petit pica-pica.
A les 17 hores, a la plaça Joan Serra, Mireia Vila oferirà “La saviesa de les nostres àvies”, un taller sobre cremes naturals fetes amb plantes medicinals, adreçat al públic adult i amb inscripció QR. Finalment, a les 18 hores, la plaça de la Vila acollirà “El peix peixet”, amb Anna Lucini, una proposta de contes i cançons de vora el mar adreçada a infants d’entre 6 mesos i 4 anys.