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Festa Major de Vallgorguina 2026: programació i novetats

Cultura

Consulta tots els detalls i els horaris de la programació prevista per la festivitat més destacada de la vila del Baix Montseny

  • Festa Major de Vallgorguina 2026. -

ARA A PORTADA

Publicat el 04 de setembre de 2026 a les 08:57

Vallgorguina ja ho té tot a punt per celebrar la Festa Major 2026, que se tindrà lloc del 18 al 27 de setembre amb una programació que combina cultura popular, esports, música, teatre i activitats familiars. La festivitat donarà el tret de sortida el divendres 18 de setembre a les 18 hores amb la inauguració de l’exposició «El bateig», a l’ACV. A la nit, a les 23 hores, arribarà una de les activitats més festives, les Correguines, amb la xaranga Bufa Tramuntana, a la plaça de la Vila. La jornada acabarà amb el DJ "Super Pop Fest", a les 00.30 hores al poliesportiu.

Dissabte 19 i diumenge 20 de setembre

La jornada de dissabte començarà a les 9 hores amb el torneig de petanca, a la plaça de la Vila. A la tarda, a les 16 hores, el poliesportiu acollirà una activitat de ping-pong. A les 17:30 hores, la plaça de la Vila serà l’escenari del taller "Vine a ballar sardanes", mentre que, a les 20 hores, la Sala l’Iglú oferirà l’obra de teatre «Teràpies».

Diumenge al matí serà el torn dels jocs de taula i l’esport. A les 10 hores, la Sala l’Iglú acollirà el Dòmino Memorial Antoni Fernández, i a les 10:30 hores començarà el torneig d’escacs, al poliesportiu.

Dimecres 23 de setembre

A les 19:30 hores, el repic de campanes donarà inici als actes a la plaça de la Vila. A les 19:45 hores tindrà lloc el pregó de Festa Major, que enguany anirà a càrrec de Toni Alba, també a la plaça de la Vila. La jornada continuarà a les 20:30 hores amb tapes i música, amb l’actuació de Memi Sillam Trio.

Dijous 24 de setembre, La Mercè

El dijous 24, festivitat de La Mercè, la programació començarà a les 11 hores amb els jocs infantils «Translació», a la plaça de la Vila. A les 12 hores se celebrarà la missa solemne. A les 13 hores, la plaça de la Vila acollirà el tradicional vermut popular. A la tarda, a les 16:30 hores, hi haurà autos de xocs amb els avis.

A les 17 hores, la plaça de Sant Andreu serà l’escenari de l’escala de caixes i berenar popular. La jornada acabarà a les 19:15 hores amb l’actuació de la Coral El Caliu, a la Sala l’Iglú.

Divendres 25 de setembre

La música serà la gran protagonista del divendres 25. A les 18 hores, la plaça de la Vila acollirà un concert de Liberty Orquestra. A les 20:30 hores, l’espai repetirà com a escenari amb una proposta de tapes i música, també amb Liberty Orquestra. La nit continuarà al poliesportiu a partir de les 23.00 h amb «Música per a tothom», amb Els Pipes i DJ Pipes.

Dissabte 26 de setembre

El dissabte 26 concentrarà una bona part de les activitats de la Festa Major. La jornada començarà a les 8 hores amb el Concurs de Pintura Ràpida, amb l’Ajuntament com a punt de referència. A les 11 hores, la plaça de la Vila acollirà les Olimpíades Senglars i Guillots. A la tarda, a les 16.30 h, el carrer del Sol serà l’escenari del Mòbil Parc.

A les 17: 30 hores arribarà el Campionat Moto Phever GP, al carrer del Pi Florit. A les 20 hores, la Sala l’Iglú tornarà a acollir l’obra «Teràpies». La nit començarà amb el Correfoc, a les 22:30 hores, amb la Fàbrica com a espai de referència. A mitjanit, el poliesportiu acollirà el concert de versions de Pelukass. La festa continuarà a les 2 de la matinada amb DJ Rugby, també al poliesportiu.

Diumenge 27 de setembre

El darrer gran dia de la Festa Major començarà ben d’hora. A les 9 hores, els Trabucaires Miquelets de Badalona recorreran els carrers del nucli. A les 10 hores, la Sala l’Iglú acollirà una donació de sang, mentre que al poliesportiu se celebrarà un esmorzar popular amb botifarrada.

A les 10:30 hores tindrà lloc la missa solemne i, a les 11 hores, el poliesportiu serà l’escenari de l’actuació dels Castellers del Baix Montseny. Una hora més tard, a les 12 hores, els Gegants de Vallgorguina protagonitzaran una cercavila pels carrers del municipi. La tarda continuarà amb una ballada de sardanes, a les 17 hores al poliesportiu. A les 18 hores serà el torn dels Bastoners de Vallgorguina, amb el Ball de Bastons dels Blaus. Finalment, a les 19 hores, es farà el recompte final de Senglars i Guillots, seguit del berenar de cloenda, al poliesportiu.

La Festa Major tindrà encara un darrer acte el dissabte 3 d’octubre. A les 18 hores, la Sala l’Iglú acollirà el XLII Premi Mossèn Narcís Saguer, un certamen literari de poesia en català organitzat al municipi de Vallgorguina.

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