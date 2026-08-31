Uns encaputxats assalten el mític restaurant del Montseny Can Puig

Uns encaputxats van assaltar amb violència el restaurant Can Puig de Sant Feliu de Buixalleu el passat 23 d'agost. Es tracta d'un dels restaurants històrics del Baix Montseny, conegut per la cuina tradicional artesana i que ha aparegut en aquest diari com un dels establiments de referència que cal visitar per conèixer la gastronomia comarcal.
Aquest mes, ha estat víctima d'un robatori que van perpetrar un grup d'homes encaputxats, que encara no han estat identificats. Segons ha avançat El Punt Avui i han confirmat els Mossos a NacióBaixMontseny els fets es van produir a la 1:30 de la matinada, quan van els lladres van entrar a l’habitatge dels propietaris de l'establiment, situat al pis superior de la masia, de la qual el restaurant n'ocupa la planta baixa. En el moment dels fets, dormint al domicili, hi havia el matrimoni que regenta el restaurant, dues àvies i una neta de 14 anys.
Els lladres van actuar amb molta violència, van lligar les víctimes amb cinta americana i les van amenaçar amb un ganivet perquè els entreguessin els diners. Així mateix, els van demanar on estava la caixa forta de l'establiment, un accessori de seguretat del qual no disposen.
En comprovar que no obtenien el que buscaven, els assaltants van incrementar la violència contra l’home. El van obligar a agenollar-se i el van colpejar. També van amenaçar de fer mal a la noia, de 14 anys, si les víctimes no els ajudaven a localitzar una suposada caixa forta. Finalment, els assaltants van agafar les joies i els diners que van trobar a l’habitatge i van fugir del restaurant.
Segons han explicat els Mossos d'Esquadra a NacióBaixMontseny, el cas s'està investigant des de la Divisió d'Investigació Criminal amb màxima discreció i, de moment, no es poden avançar detalls del cas per no interferir en la tasca dels agents.