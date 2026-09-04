Desarticulen al Vallès Oriental una xarxa d’explotació sexual i prostíbuls

La Policia espanyola ha desarticulat al Vallès Oriental una organització criminal, assentada principalment a Granollers, dedicada presumptament al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual. L'organització estava integrada principalment per persones d'origen dominicà, colombià i espanyol i gestionava diversos pisos de prostitució i un local de cites a Granollers i Barcelona. L'operació va culminar amb 11 registres a Santa Maria de Palautordera i les capitals de Catalunya i el Vallès Oriental.
En total, s'han detingut 14 persones, tres de les quals a la Roca del Vallés, s'han alliberat dues dones explotades i s'han identificat 17 potencials víctimes. Els integrants de l'entramat s'aprofitaven de la situació de necessitat econòmica i vulnerabilitat de les dones, per aconseguir que acceptessin exercir la prostitució. En alguns casos, les captaves als seus països d'origen mitjançant falses ofertes de feina en el sector de l'hostaleria i gestionaven el necessari per al seu trasllat a l'estat espanyol.
L'organització també captava dones que es trobava a Espanya, oferint-les una plaça en el local de cites o als pisos de prostitució que controlava. Quan les dones arribaven al lloc on anaven a ser explotades, els comunicaven la verdadera activitat que havien de fer i els imposaven un deute relacionat amb les despeses derivades del seu trasllat un cop s'havia produït.
Control permanent
Les dones eren obligades a exercir la prostitució sota unes condicions abusives i sotmeses a un control permanent per part dels integrants de l'organització. Als pisos de prostitució havien d'estar disponibles les 24 hores del dia, tots els dies de la setmana, mentre que al local havien de ser-hi entre les cinc de la tarda i les quatre de la matinada.
La majoria de les dones havien de repartir els beneficis obtinguts al 50% i, a més, pagar 250 euros setmanals en concepte de lloguer de l'habitació. A més, quan abandonaven els pisos havien de fer-ho acompanyades per alguns dels integrants de l'organització. En alguns casos, se'ls retirava el passaport amb diferents pretextos.
A banda d'aquesta activitat, l'organització feia servir el local i els pisos com a punts de venda i distribució de substàncies estupefaents i medicaments per a la disfunció erèctil subjectes a prescripció mèdica. Durant l'explotació, algunes víctimes eren obligades a consumir cocaïna o tusi amb els clients quan aquests ho sol·licitaven. Segons la investigació, aquesta pràctica permetia mantenir-les actives durant més temps i augmentar els beneficis obtinguts per l'organització. Els integrants de l'entramat també oferien als clients medicaments contra la disfunció erèctil, amb l'objectiu d'obtenir beneficis econòmics més elevats.
Onze registres i 14 detinguts
Després de diversos mesos d'investigació, els agents van aconseguir identificar els integrants de l'organització, determinar les seves funcions i localitzar quatre pisos de prostitució i un local de cites gestionats per l'entramat. L'explotació de l'operació va culminar amb 11 registres a Granollers, Santa Maria de Palautordera i Barcelona.
Durant les actuacions es van intervenir 96.590 euros en efectiu, aproximadament 120 grams de cocaïna, nou de tusi i 173 blísters de medicaments per a la disfunció erèctil. També van ser intervinguts quatre vehicles, una motocicleta de 650 centímetres cúbics, diversos terminals telefònics, documentació relacionada amb la investigació i 38 cartutxos del calibre 9mm.
Com a resultat dels registres es van detenir 13 persones i posteriorment, el 30 de juny, va ser localitzat i detingut a Las Palmas un altre dels investigats, que es trobava fugit des de la fase operativa i que en aquell moment regentava un dels pisos de prostitució. Les detencions es van produir a Granollers (5), Barcelona (4), la Roca del Vallès (3), Madrid (1) i Las Palmas de Gran Canaria (1).