Sant Hilari tanca la Festa Major amb «bon balanç» i una detenció

La Festa Major de Sant Hilari Sacalm ha acabat amb un balanç positiu, tant pel que fa a la programació com al dispositiu de seguretat que ha desplegat el cos de Policia Local. Enguany el cos ha comptat amb la presència i la col·laboració de la unitat canina de la Policia Local de Caldes de Malavella i dels Mossos d’Esquadra de Santa Coloma de Farners, tant de l'àmbit de Seguretat Ciutadana com de Trànsit, i de l’ARRO. "No hem tingut incidències greus, però hi ha hagut activitat policial a causa de la major afluència de gent al municipi", explica el cap de la Policia a NacióBaixMontseny.
A diferència d'anys anteriors, assegura, no hi ha hagut "aldarulls", però sí que s'han registrat algunes incidències entre el dijous 27 i el diumenge 31 d'agost. En concret, segons les dades que s'han facilitat, s'han registrat 16 denúncies per infraccions relacionades amb la salut pública i quatre denúncies per conducció negligent i per no respectar les normes de circulació.
Entre totes les actuacions, destaca una detenció per un delicte contra els agents de l’autoritat. Els fets es van produir arran d'un avís de la ciutadania per un vehicle que circulava en direcció contrària per un dels carrers de la població. En intentar aturar-lo, el cotxe va passar de llarg i, tot seguit, va al·legar que "no els havia vist". La persona presentava símptomes d'haver consumit alcohol i es va negar repetidament a fer-se la prova d'alcoholèmia. En aquesta discussió, el conductor va acabar empentant i colpejant un dels agents. En conseqüència, va ser detingut.
Des de la Policia Local han volgut subratllar que es tracta "d'incidents puntuals" i han remarcat el civisme i la convivència que va imperar durant els dies de la celebració. "També volem agrair la feina de tots els serveis de prevenció i emergències que han treballat durant aquests dies per garantir el bon desenvolupament de la Festa Major: seguretat privada, Bombers, Protecció Civil i ADF", han expressat a través dels canals institucionals.
Un detingut per lesions
La Policia Local també ha informat a NacióBaixMontseny d'una actuació prèvia a la festivitat del municipi, es tracta d'una detenció per lesions. Tot plegat va tenir lloc arran de la denúncia d'un home que es va presentar a la comissaria amb una ferida al braç que va necessitar punts i també ser traslladat, primer al cap i, finalment a l'hospital.
Es tractava d'una disputa entre dos homes en un habitatge, un dels quals, li havia propinat un cop a l'altre amb un ganivet de carnisser. Els agents, com que la víctima tenia dificultat per expressar-se en català, van seguir el rastre de la sang per poder arribar fins al domicili. Un cop es va haver fet el reconeixement de la ferida per part de Mossos d'Esquadra a l'hospital, es va dur a terme una actuació conjunta en la qual es va detenir el presumpte responsable dels fets.