Arbúcies condemna una agressió masclista i les baralles durant la festa major

L'Ajuntament d'Arbúcies ha condemnat les baralles i l'agressió masclista que es van produir aquest dissabte 25 de juliol durant la festa major. Els incidents van tenir lloc durant els concerts de la zona de barraques situada al pati de l'escola Doctor Carulla, a la matinada, i van obligar a suspendre la programació de música en directe per indicació dels Mossos d'Esquadra.
Segons apunten fonts acreditades i coneixedores del cas, els incidents van començar amb una baralla a l'exterior del recinte de barraques, que va enfrontar grups de joves de diferents poblacions. Paral·lelament, als volts de les quatre de la matinada, a l'interior del recinte, va començar un nou enfrontament arran d'una agressió masclista contra una noia de la localitat.
Aquesta nova baralla es va produir entre els amics del presumpte agressor i un grup de joves que gaudien dels concerts. Malgrat els intents per separar els implicats, la tensió no es va rebaixar i els enfrontaments dins l'espai de barraques van continuar. Els Mossos d'Esquadra, en conseqüència, van indicar que calia aturar la festa, parar la música i dissoldre l'aglomeració de gent. Aquests fets van tenir lloc mentre tocava grup de versions "Los Mejores", que van sortir just després de la Ludwig Band, i que no van poder finalitzar l'actuació.
(Hi haurà ampliació)
Condemna unànime d'Arbúcies
Arran d'aquests fets, la vila montsenyenca ha condemnat unànimement la violència i l'agressió que es va produir durant la festivitat. "Els fets que es van viure
durant la nit no tenen cabuda en una Festa Major i no representen els valors que volem per al nostre poble", ha expressat el govern municipal d'Entesa a través dels canals institucionals. Alhora, el govern municipal ha demanat "responsabilitat, respecte i civisme a totes les persones assistents".
Esquerra Republicana Arbúcies, d'altra banda, també va emetre un comunicat de condemna i ha titllat els fets de "greus" i "absolutament intolerables". "El que va passar ahir no representa Arbúcies i no pot tornar a repetir-se", han expressat. En aquesta línia, han reiterat la crida a la responsabilitat i a la "tolerància zero" davant la violència. "Les festes han de ser un lloc on la gent hi vagi sense por i amb plena llibertat", reclamen.
Des de l'Ajuntament de la vila han explicat que, de moment, no es coneix la identitat del presumpte agressor que hauria iniciat l'enfrontament a l'interior del recinte i s'ha demanat la col·laboració ciutadana per identificar-lo i facilitar tota la informació necessària perquè se'l pugui denunciar.