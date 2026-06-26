El Regne Unit condecora Arbúcies en l'aniversari del pitjor accident aeri de Catalunya

L'alcalde d'Arbúcies, Pere Garriga, rebrà la Medalla de l'Imperi Britànic el proper 3 de juliol en el marc del 56è aniversari de l'accident aeri del Montseny. En els actes commemoratius el batlle arbucienc rebrà oficialment aquesta condecoració, la British Empire Medal (BEM), que concedeix rei Carles III del Regne Unit en reconeixement als "esforços per preservar la memòria de les víctimes britàniques".
Aquest 2026 ja farà 56 anys d'aquest accident, que es considera el més més important ocorregut mai a Catalunya. Va tenir lloc al Montseny el juliol de 1970, quan un avió Comet 4 de la companyia Dan-Air, provinent de l'aeroport de Manchester i amb destí final a l'aeroport del Prat de Barcelona, es va estavellar contra el cim de Les Agudes. Els primers desplaçats al lloc dels fets van comprovar que no hi havia cap supervivent i amb una retroexcavadora es va obrir una carretera fins al lloc dels fets. D'aquesta manera, es va poder retirar la ferralla i les restes mortals, que es trobaven disperses per la zona i greument afectades per l'impacte del vol.
Arbúcies, per la seva grandària i proximitat amb el lloc del sinistre, va ser el centre de l'operació d'emergència, en la qual van participar molts arbuciencs, i també un punt de suport i solidaritat amb les famílies. Any rere any, el poble montsenyenc recorda la tragèdia en un monument situat al cementiri municipal. A causa d'aquest compromís col·lectiu, l'ambaixada britànica va comunicar la concessió de la distinció imperial a l’alcalde d’Arbúcies per la seva implicació en les iniciatives de conservació i difusió de la memòria històrica de les 112 víctimes britàniques que van perdre la vida en l'accident.
En conèixer la decisió, Pere Garriga va destacar que el reconeixement transcendeix la seva figura personal i que és fruit de la implicació de moltes generacions de vilatans. "És un honor i una gran responsabilitat rebre aquesta condecoració. Aquest reconeixement, que em commou profundament, no és només una distinció personal, sinó un homenatge a tot el poble d'Arbúcies", va afirmar.
Un acte i reconeixement de l'ambaixada britànica
La cerimònia començarà amb una recepció institucional a l'Ajuntament d'Arbúcies i continuarà al cementiri municipal, on tindrà lloc l'homenatge anual a les víctimes de l'accident. Posteriorment, el Museu Etnològic del Montseny acollirà l'acte oficial de lliurament de la medalla.
L'ambaixador britànic a l'estat espanyol, Alex Ellis, ha volgut destacar la tasca de l'alcalde, que sempre ha estat implicat."Pere ha demostrat una dedicació excepcional a l'hora de commemorar els ciutadans britànics que van perdre la vida tràgicament", va declarar. Alhora, també va subratllar que la concessió de la medalla reconeix els esforços realitzats per garantir que les víctimes siguin recordades amb "dignitat i respecte".
Història dels fets
El vol de la companyia Dan-Air va sortir de l'aeroport de Manchester a les 16:08 hores del 3 de juliol de 1970 i, a causa d'alguns retards a la zona de París, l'aparell es va haver de desviar de la ruta prevista. Tot i això, a les 17:53 hores el pilot va contactar amb el centre de control regional de Barcelona i, poc després, l'avió ja s'apropava a la ciutat catalana, on va iniciar les maniobres de descens.
Mentre l'aparell efectuava un gir cap a l'esquerra per situar-se als 140 graus, la tripulació va informar erròniament que havia sobrepassat la balisa no direccional de Sabadell. El controlador, que no es va adonar de l'error perquè un altre avió sobrevolava la zona, va autoritzar el pilot a continuar el descens fins als 2.800 peus. Cap a les 18 hores, quan l'aparell volava a uns 1.150 metres d'altitud, es va estavellar contra els faigs del cim de les Agudes, que aquella tarda estava molt ennuvolat. El sinistre va causar la mort de 112 persones i continua sent l'accident aeri més greu ocorregut mai a Catalunya.