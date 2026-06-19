Enxampen tres individus amb 58 antecedents a Sant Hilari però no els poden detenir

La Policia Local de Sant Hilari Sacalm ha enxampat una furgoneta tripulada per tres individus que acumulaven més d'una cinquantena d'antecedents delictius aquest dijous 18 de juny a la nit. Els agents van localitzar a l'interior diferents eines i artefactes que eren susceptibles de ser utilitzats en robatoris a empreses i domicilis. Malgrat els indicis, però, la patrulla només va confiscar el material i no va poder-los detenir.
Els fets es van produir durant un patrullatge nocturn, quan un vehicle policial va detectar una furgoneta blanca model Ford Transit que, en advertir la presència dels agents, va fer una maniobra evasiva. A conseqüència d'això, el vehicle va sortir de la via i els agents van procedir immediatament a interceptar el vehicle. Tot seguit, el cos local va dur a terme les comprovacions administratives corresponents tant del turisme com dels seus tres ocupants.
Això els va permetre comprovar que el vehicle tenia vigent una ordre d'identificació i escorcoll emesa per la Guàrdia Civil. Així mateix, es va constatar que els tres ocupants acumulaven conjuntament un total de 58 antecedents policials relacionats amb diversos delictes, entre els quals hi figuraven robatoris.
Paral·lelament, es va rebre informació d'una empresa situada molt a prop del lloc de la intervenció, que havia alertat de la presència d'un vehicle de característiques similars i que feia moviments sospitosos a la zona. Segons apunta la Policia Local, els ocupants podrien estar preparant un robatori amb força a l'interior de les instal·lacions i haurien abandonat el lloc en veure un vehicle policial d'Arbúcies.
Durant l'escorcoll preventiu dels ocupants i del vehicle es van localitzar diversos objectes que es podien utilitzar en robatoris amb força, entre els quals hi havia palanques, tenalles, guants, llanternes i altres eines. Malgrat els antecedents dels ocupants i la intervenció del material, no es va poder detenir cap dels tres individus, perquè no constava cap ordre judicial o policial de detenció vigent contra ells. Per aquest motiu, només es van confiscar els objectes trobats.
Els tres ocupants, veïns de l'àrea de Barcelona, van poder continuar el seu trajecte i van retornar al seu lloc d'origen després de la intervenció policial. Des del cos policial han volgut destacar i agrair la coordinació i col·laboració de la Policia Local d'Arbúcies i el suport prestat dels efectius dels Mossos d'Esquadra durant l'actuació.