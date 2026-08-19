Tres pobles del Montseny recullen més de 20.000 euros per Veneçuela

Tres pobles del Baix Montseny s'han solidaritzat amb Veneçuela arran dels terratrèmols que van sacsejar el nord del país sud-americà el passat 24 de juny. Dos sismes de magnituds gegantines van deixar la ciutat de la Guaira i part de Caracas greument afectades amb més de 5.500 persones mortes i unes 16.000 de ferides. Alhora, la catàstrofe ha obligat al desplaçament d'unes 15.860 persones i milers de persones que han perdut casa seva, han desaparegut o que han hagut de ser rescatades entre les runes.
La onada d'ajuda econòmica, que ha arribat de tot el món, també s'ha fet notar al Baix Montseny, en concret a Santa Maria de Palautordera, Sant Celoni i Riells i Viabrea que han aportat 21.500 euros a través del Fons Català de Cooperació. Els recursos econòmics recollits a la nostra comarca aniran destinats a la cura de les persones afectades, que no paren de créixer. "Aquesta tragèdia ha sobrepassat les capacitats de qualsevol govern, es tracta d’un fenomen que de manera imprevista ha generat una gran destrucció en un país ja prou castigat", explica Lluís Morales, involucrat en la col·lecta.
En aquesta línia, des de l'organització, conviden a continuar multiplicant aquesta donació solidària, que tindrà un impacte directe en les víctimes de la tragèdia. "Ens comprometem al fet que aquesta solidaritat arribi a bon port i que s’expliqui a la població veneçolana de manera que enfortim els llaços entre els pobles de Veneçuela i Catalunya", afirmen.
Segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, la població amb nacionalitat d'algun país sud-americà que viu a Riells i Viabrea, Sant Celoni i Palautordera ja supera les 800 persones. L'alcalde de Sant Celoni, Eduard Vallhonesta, també va voler adreçar el seu suport a la comunitat veneçolana a través dels mitjans oficials. "Davant els terratrèmols que han sacsejat el país, vull expressar tota la meva solidaritat i escalf al poble colombià i, especialment, a totes les persones i famílies afectades", va declarar el batlle celoní.